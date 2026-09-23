România, eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin, după 0-3 cu Franța | Ocnamureșeanul Bela Barta în top 10 la EuroVolley 2026

România, eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin, după 0-3 cu Franța | Bela Barta în top 10 la EuroVolley 2026, la centri!

România a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European, după o înfrângere în 3 seturi, scor 0-3 (16-25, 19-25, 19-25), contra Franței, dubla campioană olimpică.

„Tricolorii” visau frumos, cu speranțe mari alimentate de victoria din optimi, tot la Sofia, 3-0 cu Ucraina. La fel ca în 2023, reprezentativa noastră a câștigat în grupe în fața Franței (3-2, la Cluj-Napoca, după o revenire miraculoasă), dar într-un meci eliminatoriu nu au făcut față și a părăsit turneul continental tot înaintea semifinalelor. Partida de la Sofia s-a încheiat cu victoria trupei lui Andrea Giani, care la Milano, vineri, 25 septembrie, va juca în semifinalele EuroVolley fie cu Italia, fie cu Finlanda.

Datorită surprizelor făcute la Campionatul European, România a urcat pe locul 22 mondial și și-a asigurat, într-o mare măsură, prezența la Campionatul Mondial. Tricolorii sperau, însă, la un nou rezultat uriaș în fața Franței, dubla campioană olimpică. În urmă cu o săptămână, România a revenit de la 0-2 împotriva unei forțe mondiale, dar Franța și-a luat revanșa. Liderii învingătoarei au fost Theo Faure (19 puncte) și Francois Huetz (11 puncte). De partea cealaltă, Daniel Chițigoi a reușit 11 puncte. Ocnamureșeanul Florian „Bela” Barta, care se regăsește în Top 10 al europeanului pentru poziția de centru, a realizat 3 puncte (cu Ucraina au fost 6)

foto: Gazeta Sporturilor

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