Când au elevii prima vacanță din anul școlar 2026-2027: Vacanța de toamnă în 2026 începe la sfârșitul primului modul de cursuri

Elevii au început noul an școlar doar de 3 săptămâni, însă nu vor avea mult de așteptat până la prima pauză. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată în luna octombrie.

Elevii și copiii de grădiniță vor avea câteva zile libere după încheierea primului modul de cursuri, înainte de revenirea la școală pentru al doilea interval de învățare.

Când începe vacanța de toamnă în 2026

Elevii vor avea prima vacanță din anul școlar 2026-2027 la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de toamnă este programată după încheierea primului modul de cursuri și va dura nouă zile calendaristice.

Anul școlar 2026-2027 a început luni, 7 septembrie, iar primul modul se încheie vineri, 23 octombrie. Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie 2026, inclusiv.

Elevii se întorc la cursuri luni, 2 noiembrie 2026, când începe al doilea modul de învățare.

În total, anul școlar 2026-2027 are cinci perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Singura vacanță care nu are aceeași perioadă în toate județele este vacanța mobilă din februarie-martie 2027, a cărei dată este stabilită de inspectoratele școlare.

Calendarul prevede 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea claselor, perioada de studiu fiind cuprinsă între 7 septembrie 2026 și 18 iunie 2027. În plus față de vacanțele stabilite în structura anului școlar, elevii și cadrele didactice beneficiază de zilele libere legale care se suprapun cu perioadele de cursuri.

Câte zile libere au elevii în prima vacanță din noul an școlar

Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, inclusiv. Asta înseamnă 9 zile calendaristice libere pentru elevi.

Elevii vor avea liber în perioada de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie, iar cursurile se reiau luni, 2 noiembrie 2026.

Când are loc următoarea vacanță din anul școlar și cât durează

Următoarea vacanță din anul școlar 2026-2027 este vacanța de schi, programată în luna februarie 2027. Spre deosebire de celelalte perioade de vacanță, aceasta nu va avea aceeași dată în toate județele.

Vacanța mobilă va dura o săptămână și poate fi stabilită de inspectoratele școlare în una dintre următoarele perioade:

• 15-21 februarie 2027;

• 22-28 februarie 2027;

• 1-7 martie 2027.

Data exactă este stabilită de fiecare inspectorat școlar județean sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în urma consultării părinților, elevilor și profesorilor.

În funcție de săptămâna aleasă, elevii vor reveni la cursuri în prima zi de luni după vacanță, iar cursurile vor continua până pe 23 aprilie 2027, când începe vacanța de primăvară.

Când revin elevii la cursuri după vacanța de toamnă

Primul modul de cursuri din anul școlar 2026-2027 a început luni, 7 septembrie, și se încheie vineri, 23 octombrie 2026. După aproximativ șapte săptămâni de școală, elevii vor avea parte de prima vacanță din noul an școlar, o perioadă de pauză înainte de reluarea activităților educaționale.

În timpul primului modul, copiii parcurg primele capitole din programa școlară, își consolidează cunoștințele și se pregătesc pentru evaluările de la clasă. Totodată, profesorii urmăresc progresul elevilor, identifică eventualele dificultăți de învățare și adaptează activitățile didactice în funcție de nevoile acestora.

Vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026. Astfel, elevii vor avea la dispoziție nouă zile libere, incluzând cele două weekenduri.

Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie 2026, când începe al doilea modul al anului școlar. Revenirea la școală marchează continuarea activităților didactice, iar elevii vor intra într-o nouă etapă de învățare, care se va desfășura până la următoarea vacanță prevăzută în structura anului școlar.

Secțiune Știri sub articolul principal