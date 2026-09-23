Șofer din Bucerdea Grânoasă, ,,beat mangă”, tras pe dreapta de polițiști la Blaj: Avea o alcoolemie de 0,73 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Un șofer din Bucerdea Grânoasă, care s-a urcat ,,beat mangă” la volan, a fost tras pe dreapta de polițiști la Blaj. Avea o alcoolemie de 0,73 mg/l și s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 22/23 septembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, pe strada Petru Pavel Aron, din municipiul Blaj, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,73 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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