România, eliminată de la Campionatul Mondial de volei masculin | Ocnamureșeanul Bela Bartha, printre cei mai buni „tricolori”

România, eliminată de la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine. Ocnamureșeanul Bela Bartha, a fost printre cei mai buni „tricolori”

Reprezentativa României a fost eliminată din faza grupelor la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine, prima cu 32 de echipe la start.

„Tricolorii” au revenit după 43 de ani la un turneu de asemenea anvergură, însă au pierdut toate cele 3 jocuri susținute în Grupa B, încheind pe ultima poziție fără vreun punct și un singur set adjudecat. România a întâlnit, în ordine, pe Polonia, scor 0-3 (cu vicecampioana mondială și olimpică) – după o evoluție încurajatoare, 0-3 cu Țările de Jos („finala” pentru califcarea în optimile de finală) și 1-3 cu Qatar (care a realizat primul succes la mondiale).

„Atât am putut acum, la acest Campionat Mondial. Îi felicit pe băieți pentru felul cu au jucat, au dat totul, au jucat fiecare punct cu inima. Sunt mândru că fac parte din echipa care a adus din nou România la un Campionat Mondial după 43 de ani. Din toate meciurile am avut numai de învățat. Chiar dacă acum se simte dezamăgirea, am convingerea că aceste trei înfrângeri ne vor ajuta. Sunt convins și că nu o să mai așteptăm până la următoarea calificare și că peste doi ani tot noi vom reuși să mergem la Mondiale”, a declarat Bela Bartha. Jucătorul din Ocna Mureș, legitimat în Italia, la campioana Trentino, a fost unul dintre cei mai buni „tricolori” la competiția din Filipine, strângând 3 puncte cu Polonia, 13 cu Țările de Jos și 11 cu Qatar, de pe poziția de centru!

Locul 7 la ultimul Campionat European România și-a propus să depășească faza grupelor la Mondiale. Echipa antrenată de Sergiu Stanciu a pierdut însă toate cele 3 partide, dar în primele două dispute a avut prestații de apreciat. Cu Polonia, lidera mondială și favorită la aurul mondial, românii au ratat 4 mingi de set în primul set înainte ca Polonia să se impună cu 34-32. În al doilea meci, suspansul a fost total, România a cedat cu 23-25, 24-26, 24-26, după ce a condus categoric în primele două seturi, pierzând cu Țările de Jos. Jocul al treilea, contra Qatarului, unu fără o mare miză, ar fi trebuit să aducă o victorie, însă „tricolorii” au clacat mental (au avut 1-0 și 22-20 în setul secund, dar au pierdut 23-25), contra unei formații cu o medie de vârstă de peste 35 de ani! Naționala de volei a României este calificată la Campionatul European 2026, grupa ”tricolorilor” urmând să se dispute la Cluj-Napoca. Pentru Mondialul din 2027, România trebuie astfel să strângă puncte la Euro 2026, dar și la ediția de Golden League de anul viitor. Turneul final mondial în 2027 va avea loc în Polonia, tot cu 32 de echipe la start.

Informații, foto: Federația Română de Volei

