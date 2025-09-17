România, eliminată de la Campionatul Mondial de volei masculin | Ocnamureșeanul Bela Bartha, printre cei mai buni „tricolori”
România, eliminată de la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine. Ocnamureșeanul Bela Bartha, a fost printre cei mai buni „tricolori”
Reprezentativa României a fost eliminată din faza grupelor la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine, prima cu 32 de echipe la start.
Citește și: FOTO: Bela Bartha, campion în Italia cu Trentino! Voleibalistul ocnamureșean, primul român care câștigă titlul în Italia
„Tricolorii” au revenit după 43 de ani la un turneu de asemenea anvergură, însă au pierdut toate cele 3 jocuri susținute în Grupa B, încheind pe ultima poziție fără vreun punct și un singur set adjudecat. România a întâlnit, în ordine, pe Polonia, scor 0-3 (cu vicecampioana mondială și olimpică) – după o evoluție încurajatoare, 0-3 cu Țările de Jos („finala” pentru califcarea în optimile de finală) și 1-3 cu Qatar (care a realizat primul succes la mondiale).
„Atât am putut acum, la acest Campionat Mondial. Îi felicit pe băieți pentru felul cu au jucat, au dat totul, au jucat fiecare punct cu inima. Sunt mândru că fac parte din echipa care a adus din nou România la un Campionat Mondial după 43 de ani. Din toate meciurile am avut numai de învățat. Chiar dacă acum se simte dezamăgirea, am convingerea că aceste trei înfrângeri ne vor ajuta. Sunt convins și că nu o să mai așteptăm până la următoarea calificare și că peste doi ani tot noi vom reuși să mergem la Mondiale”, a declarat Bela Bartha. Jucătorul din Ocna Mureș, legitimat în Italia, la campioana Trentino, a fost unul dintre cei mai buni „tricolori” la competiția din Filipine, strângând 3 puncte cu Polonia, 13 cu Țările de Jos și 11 cu Qatar, de pe poziția de centru!
Locul 7 la ultimul Campionat European România și-a propus să depășească faza grupelor la Mondiale. Echipa antrenată de Sergiu Stanciu a pierdut însă toate cele 3 partide, dar în primele două dispute a avut prestații de apreciat. Cu Polonia, lidera mondială și favorită la aurul mondial, românii au ratat 4 mingi de set în primul set înainte ca Polonia să se impună cu 34-32. În al doilea meci, suspansul a fost total, România a cedat cu 23-25, 24-26, 24-26, după ce a condus categoric în primele două seturi, pierzând cu Țările de Jos. Jocul al treilea, contra Qatarului, unu fără o mare miză, ar fi trebuit să aducă o victorie, însă „tricolorii” au clacat mental (au avut 1-0 și 22-20 în setul secund, dar au pierdut 23-25), contra unei formații cu o medie de vârstă de peste 35 de ani! Naționala de volei a României este calificată la Campionatul European 2026, grupa ”tricolorilor” urmând să se dispute la Cluj-Napoca. Pentru Mondialul din 2027, România trebuie astfel să strângă puncte la Euro 2026, dar și la ediția de Golden League de anul viitor. Turneul final mondial în 2027 va avea loc în Polonia, tot cu 32 de echipe la start.
Informații, foto: Federația Română de Volei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Doi pugiliști de la BC Nicolae Linca Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiană de box
Doi pugiliști de la BC Nicolae Linca Alba Iulia au urcat pe podium la Cupa Sibiană de box Doi pugiliști legitimați la BC „Nicolae Linca” Alba Iulia s-au clasat pe podium la Cupa Sibiană de box. Citește și: FOTO | Rezultate foarte bune pentru boxerii CS Unirea Alba Iulia, obținute la Cupa Sibiului 2025 Competiția pugilistică […]
Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată la Genoa. „Grifonii” se află pe locul 15 în Seria A
Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, nu a fost folosit în etapa a 3-a din Seria A, într-un meci în care ,,Grifonii” au jucat în deplasare împotriva celor de la Como. Nico Paz a deschis scorul pentru gazde cu un șut superb din afara careului în minutul 13. Genoa s-a văzut dominată în prima repriză de […]
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, eșec cu Poli Timișoara, la fotbal feminin, scor 0-1, pe „Cetate”
CSM Unirea Alba Iulia, eșec cu Poli Timișoara, la fotbal feminin, scor 0-1, pe „Cetate” CSM Unirea Alba Iulia a pierdut pe „Cetate”, scor 0-1 (0-0), în etapa a patra a Superligii feminine de fotbal, partida cu Poli Timișoara, vizitatoarele impunându-se dintr-o lovitură de pedeapsă transformată în ultimele secvențe. Citește și: FOTO: Blăjeanca Adelina Nagy, locul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar. CARE este singura condiție – sondaj INSCOP
Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar, cu o singură condiție Majoritatea românilor sunt de acord cu introducerea stagiului...
Premierul Ilie Bolojan, despre noi creșteri de taxe: „Trebuie să reducem cheltuielile”
Ilie Bolojan, despre noi creșteri de taxe: „Trebuie să reducem cheltuielile” Premierul Ilie Bolojan a spus marți seara că nu...
Știrea Zilei
VIDEO | ,,Se văita și repeta «Doamne, iarta-mă». Ce spune un martor despre tânărul care s-a electrocutat în gara din Alba Iulia
Un incident cutremurător a avut loc în dimineața de 17 septembrie, în gara din Alba Iulia, atunci când un tânăr,...
VIDEO | TRAGEDIE în Alba: Tânăr de 24 de ani, DECEDAT în gara Alba Iulia după ce s-a urcat pe un stâlp de electricitate și s-a electrocutat
Un tânăr de 24 de ani a fost găsit fără suflare, astăzi, 17 septembrie, în gara CFR din Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Crăciunelul de Jos. Investiție de aproape 12 milioane lei
Au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Crăciunelul de Jos, printr-o investiție de...
Spectacolele Gărzii Apulum continuă în Cetatea Alba Carolina din a doua jumătate a lunii septembrie 2025 după un nou program. Când vor avea loc reprezentațiile
Spectacolele Gărzii Apulum continuă în a doua jumătate a lunii septembrie 2025 după un nou program. Când vor avea loc...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...
Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită în 17 septembrie
Sfânta Sofia, cea plină de înțelepciune, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită pe 17 septembrie. Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale,...