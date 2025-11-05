România digitalizează amenzile după 7 ani de așteptare. Cum poți plăti instant prin cod QR și cont unic național
România trece la plata digitală a amenzilor: Cod QR, cont unic și procese-verbale electronice
După șapte ani de așteptare, Guvernul României a deblocat Legea 203/2018 și lansează un sistem electronic unic pentru achitarea amenzilor contravenționale. Noile reguli, aplicabile în premieră de la 3 noiembrie 2025, prevăd utilizarea proceselor-verbale digitale cu cod QR, plata într-un cont național unic și urmărirea în timp real a plăților, eliminând birocrația dintre Poliție, Trezorerii și primării.
Sistemul pilot va fi implementat mai întâi pentru amenzile rutiere, unde volumul de contravenții este cel mai mare. Fiecare proces-verbal va avea un cod unic de identificare, care permite verificarea plății și urmărirea stadiului acestuia în timp real.
Plata amenzilor se va putea face online, prin internet banking, Ghișeul.ro, aplicațiile mobile ale băncilor, numerar la ghișee sau POS-uri, dar și prin mandat poștal. Sumele colectate vor fi redirecționate automat către bugetul local corespunzător domiciliului contravenientului.
Fiecare proces-verbal devine titlu de creanță electronic, transmis automat către sistemul informatic al Ministerului Finanțelor. Instituțiile implicate vor putea urmări dacă amenda a fost plătită, contestată, suspendată sau anulată, iar codul QR inclus pe fiecare proces-verbal va permite plata instant, fără completarea manuală a datelor. De asemenea, amenzile pot fi plătite și de către terți, fie persoane fizice, fie juridice, ceea ce facilitează plata pentru firme care gestionează flote auto.
Potrivit Ministerului Finanțelor, aproape 8 din 10 procese-verbale nu erau achitate la termen, iar pierderile la bugetele locale se ridicau la sute de milioane de lei anual. Implementarea sistemului digital ar trebui să crească gradul de colectare la peste 70% în primii doi ani, reducând riscul de pierdere a chitanțelor și eliminând dublarea amenzilor.
Hotărârea Guvernului nr. 923/2025 intră în vigoare imediat, iar Ministerele Finanțelor și Afacerilor Interne au 60 de zile pentru crearea și testarea platformei integrate în regim pilot. Ulterior, sistemul va fi extins și la alte tipuri de contravenții, precum ordine publică, protecția consumatorilor sau domeniul fiscal.
Ce aduce nou sistemul pentru cetățeni:
* Plata amenzilor online, într-un singur cont, indiferent de localitatea în care au fost aplicate.
* Procese-verbale digitale cu cod unic, recunoscut în sistem.
* Posibilitatea ca amenzile să fie plătite și de alte persoane sau firme.
* Eliminarea necesității depunerii chitanței la poliție sau primărie.
* Flux complet digital între Poliție, Trezorerie și primării, simplificând procesul și crescând transparența.
