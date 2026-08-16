Două fete, de 10 și 11 ani, rănite după ce au intrat cu o trotinetă electrică într-o mașină care circula regulamentar. Au fost transportate la spital

Două fete, de 10 și 11 ani, au fost rănite după ce, în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică într-o comună din județul Dolj, nu au acordat prioritate unui autoturism și au intrat în coliziune cu acesta.

Fetele au fost transportate la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă seară, cu privire la faptul că pe strada Gorjului, din comuna Întorsura, s-a produs un accident rutier.

,,La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Băileşti care au stabilit faptul că două minore, de 10 şi 11 ani, în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică, la intersecţia cu strada Calea Afumatului, nu au acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr, de 20 de ani, intrând în coliziune cu acesta. Din impact, cele două minore au fost proiectate pe partea carosabilă”, au afirmat poliţiştii.

În urma accidentului, fetele au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Reprezentanţii IPJ Dolj reamintesc faptul că o trotinetă electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de către persoanele care au vârsta de cel puţin 14 ani.

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