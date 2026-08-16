Actualitate

Două fete, de 10 și 11 ani, rănite după ce au intrat cu o trotinetă electrică într-o mașină care circula regulamentar. Au fost transportate la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Două fete, de 10 și 11 ani, rănite după ce au intrat cu o trotinetă electrică într-o mașină care circula regulamentar. Au fost transportate la spital

Două fete, de 10 și 11 ani, au fost rănite după ce, în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică într-o comună din județul Dolj, nu au acordat prioritate unui autoturism și au intrat în coliziune cu acesta. 

Fetele au fost transportate la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă seară, cu privire la faptul că pe strada Gorjului, din comuna Întorsura, s-a produs un accident rutier.

,,La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Băileşti care au stabilit faptul că două minore, de 10 şi 11 ani, în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică, la intersecţia cu strada Calea Afumatului, nu au acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr, de 20 de ani, intrând în coliziune cu acesta. Din impact, cele două minore au fost proiectate pe partea carosabilă”, au afirmat poliţiştii.

În urma accidentului, fetele au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Reprezentanţii IPJ Dolj reamintesc faptul că o trotinetă electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de către persoanele care au vârsta de cel puţin 14 ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește”

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

16 august 2026

De

România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește” Economistul Radu Georgescu a avertizat, vineri, 14 august 2026 asupra deteriorării economiei românești, extinzând analiza către evoluțiile din SUA, Japonia, China și industria tehnologică. Imaginea folosită de economist este una extrem de sugestivă: România este comparată […]

Citește mai mult

Actualitate

Date îngrijorătoare! Economistul Radu Georgescu: ,,Eurostat spune că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 august 2026

De

Date îngrijorătoare! Economistul Radu Georgescu: ,,Eurostat spune că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026” Radu Georgescu afirmă, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că România înregistrează în 2026 cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană, precum și cele mai mari scăderi ale consumului, producției și serviciilor. Textul […]

Citește mai mult

Actualitate

17 – 18 august 2026 | Vremea se schimbă radical: Meteorologii anunță ploi, intensificări ale vântului și vijelii în România

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

16 august 2026

De

Vremea se schimbă radical: Meteorologii anunță ploi, intensificări ale vântului și vijelii în România Vremea se va răci accentuat începând de luni seara, iar marți sunt prognozate ploi, intensificări ale vântului și vijelii, potrivit unei informări emise duminică de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora […]

Citește mai mult