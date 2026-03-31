România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice

Proiectul care prevede că persoanelor care au vârsta sub 18 ani le va fi strict interzis fumatul a fost adoptat, luni, 30 martie 2026.

De aemenea, celor sub 18 ani le va fi interzisă și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conţin tutun, a ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului, a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun şi a pliculeţelor cu nicotină pentru uz oral (pouch-uri).

Au fost înregistrate 72 voturi pentru, 3 contra şi 33 abţineri.

Propunerea legislativă modifică şi completează Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează stabilirea acestei interdicţii pentru personale care nu au împlinit vârsta de 18 ani, indiferent dacă acest consum are loc în spaţii publice deschise sau în spaţii publice închise.

Potrivit celor adoptate, „persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani le este strict interzis fumatul, precum şi utilizarea tuturor categoriilor de produse care conţin tutun, a ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, precum şi a pliculeţelor cu nicotină pentru uz oral (pouch-uri)”.

Camera Deputaţilor este decizională.

