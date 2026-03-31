România ar putea interzice țigările pentru cei sub 18 ani. Restricțiile s-ar aplica și vape-urilor și altor dispozitive electronice
Proiectul care prevede că persoanelor care au vârsta sub 18 ani le va fi strict interzis fumatul a fost adoptat, luni, 30 martie 2026.
De aemenea, celor sub 18 ani le va fi interzisă și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conţin tutun, a ţigaretelor electronice şi a flacoanelor de reumplere, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului, a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun şi a pliculeţelor cu nicotină pentru uz oral (pouch-uri).
Au fost înregistrate 72 voturi pentru, 3 contra şi 33 abţineri.
Propunerea legislativă modifică şi completează Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează stabilirea acestei interdicţii pentru personale care nu au împlinit vârsta de 18 ani, indiferent dacă acest consum are loc în spaţii publice deschise sau în spaţii publice închise.
Potrivit celor adoptate, „persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani le este strict interzis fumatul, precum şi utilizarea tuturor categoriilor de produse care conţin tutun, a ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, precum şi a pliculeţelor cu nicotină pentru uz oral (pouch-uri)”.
Camera Deputaţilor este decizională.
Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților
Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că atacurile de phishing nu mai sunt atât de ușor de recunoscut precum în trecut, infractorii cibernetici folosind mesaje, apeluri sau SMS-uri care imită tot mai convingător instituții cunoscute pentru a fura date personale […]
VIDEO | Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute din Târnăveni: Le-a purtat în brațe și în spate 3 kilometri, până a ajuns la autorități
Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute din Târnăveni: Le-a purtat în brațe și în spate 3 kilometri, până a ajuns la autorități Rebeca și Melisa, fetițele de 4 și 5 ani, dispărute în Târnăveni, județul Mureș, au fost găsite și salvate de Aurel Frandeș, un pădurar de la Ocolul […]
Amenzi de până la 10.000 de lei pentru agresorii care nu merg la consiliere psihologică: Trebuie să prezinte polițiștilor dovada participării lor la terapie
Amenzi de până la 10.000 de lei pentru agresorii care nu merg la consiliere psihologică: Trebuie să prezinte polițiștilor dovada participării lor la terapie Agresorii faţă de care instanţele din România emit ordine de protecţie vor fi obligaţi să urmeze consiliere psihologică. Pot apela la psihologii colaboratori cu Serviciile de Probaţiune sau pot merge la […]
Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților
Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților Directoratul Național de Securitate Cibernetică...
Derby „de Alba”, CIL Blaj – CSU Alba Iulia, în debutul play-out-ul Seriei 7 din eșalonul terț, vineri, 3 aprilie
Derby „de Alba”, CIL Blaj – CSU Alba Iulia, în debutul play-out-ul Seriei 7 din eșalonul terț, vineri, 3 aprilie,...
FOTO | Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”
Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De...
Vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, REȚINUT de polițiști: Ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos
Vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, REȚINUT de polițiști: Ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos Un...
FOTO | Elevii din Alba, rezultate deosebite la olimpiada de limba română: Șase tineri din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Teiuș și Câmpeni, calificați în etapa națională
Elevii din Alba, rezultate deosebite la olimpiada de limba română: Șase tineri din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Teiuș și Câmpeni,...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna Răscoala de la Bobâlna din 1437-1438 a fost cea...
Mesaje de Florii 2026. Idei de SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise prietenilor, rudelor şi colegilor care îşi sărbătoresc onomastica
Mesaje de Florii 2026 frumoase. SMS-uri, felicitări de Florii și urări onomastice creștine de Sărbătoarea Floriilor pentru: iubit(ă), prieteni, rude,...