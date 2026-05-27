Picnicul într-o poiană celebră din Alba, reglementat strict: Decizie în Consiliul Local. DOCUMENT

Picnicul într-o poiană celebră din Alba, reglementat strict: Decizie în Consiliul Local

Consiliul Local Cugir a aprobat, în ședința ordinară de miercuri, 27 mai 2026 Regulamentul privind desfășurarea activităților de picnic în Poiana cu Goruni de la Vinerea, loc celebru de promenadă din județul Alba.

Noul regulament a fost adoptat pe fondul creșterii numărului de turiști și al organizării tot mai dese de evenimente în zonă, inclusiv festivaluri și activități de camping.

Administrarea zonei de picnic va reveni autorităților administrației publice locale, prin Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat.

Prin acest regulament se urmărește introducerea unor reguli clare pentru folosirea spațiului de agrement, protejarea mediului și evitarea incidentelor cauzate de focuri deschise sau abandonarea deșeurilor. Conform proiectului, activitățile de picnic se vor putea desfășura doar în perimetrele amenajate sau indicate de administrația locală, potrivit prevederilor Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic.

Programul destinat activităților de picnic în Poiana cu Goruni de la Vinerea va fi zilnic, între orele 8.00 și 22.00.

Ce obligații vor avea cei care ies la picnic

Regulamentul stabilește mai multe obligații pentru persoanele care utilizează zona Poiana cu Goruni:

*deșeurile trebuie colectate și aruncate exclusiv în spațiile special amenajate;

*focul poate fi aprins doar în vetrele sau locurile indicate de administrație;

*focul trebuie supravegheat permanent și stins complet înainte de părăsirea zonei;

*este interzisă distrugerea vegetației, a arborilor sau a mobilierului urban;

*nu vor putea fi deteriorate panourile informative, indicatoarele ori amenajările existente;

*vizitatorii vor fi obligați să păstreze liniștea și să nu tulbure ordinea publică;

*spălarea vaselor sau a altor obiecte în cursuri de apă ori izvoare va fi interzisă;

*după încheierea activităților, locul trebuie lăsat curat și fără urme de deșeuri.

Totodată, regulamentul include reguli speciale pentru organizarea de evenimente private, campinguri temporare sau festivaluri. Organizatorii vor avea obligația să asigure toalete ecologice, recipiente pentru colectarea gunoiului, alimentare cu apă și refacerea terenului după încheierea evenimentelor.

Amenzi între 500 și 3.000 de lei

Încălcarea prevederilor regulamentului va putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 500 și 3.000 de lei. Printre faptele considerate contravenții se numără:

*aruncarea deșeurilor în alte locuri decât cele amenajate;

*aprinderea focului în afara spațiilor permise;

*abandonarea jarului sau a materialelor inflamabile;

*distrugerea vegetației și a arborilor;

*deteriorarea amenajărilor din zona de picnic;

*tulburarea liniștii publice;

*organizarea de activități neautorizate.

În situațiile grave, autoritățile vor putea dispune și evacuarea persoanelor din perimetrul de agrement.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor putea fi realizate de primarul orașului Cugir, polițiști locali sau persoane împuternicite de către primarul orașului Cugir.

Taxe pentru facilități

Noul regulament introduce și taxe pentru închirierea facilităților destinate desfășurării activităților de picnic. Acestea sunt:

*taxă închiriere stână tradițională: 200 de lei /zi;

*taxă închiriere filigorie: 130 de lei/zi;

*taxă închiriere masă rustică: 60 de lei/zi.

Aceste taxe vor fi achitate la casieria Primăriei Cugir.

În ultimii ani, Poiana cu Goruni de la Vinerea a devenit una dintre cele mai frecventate destinații pentru picnic și camping din județul Alba, în special în sezonul cald.

Regulamentul poate fi studiat AICI.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI