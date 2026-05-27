Bărbat din Alba condamnat la închisoare după ce a incendiat un bazin uriaș din fibră de sticlă și a amenințat cu moartea un vecin: Ce au decis magistrații Judecătoriei Alba Iulia

Un bărbat din Vințu de Jos a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la 5 luni de închisoare cu executare după ce, aflat sub influența alcoolului, a incendiat bunurile unui vecin și ulterior l-a amenințat cu moartea. Deși instanța a constatat că amenințarea s-a prescris, inculpatul va executa pedeapsa pentru infracțiunea de distrugere.

Potrivit hotărârii pronunțate miercuri, 27 mai 2026, scandalul a izbucnit în noaptea de 3 spre 4 octombrie 2021. În jurul orei 22:30, inculpatul a dat foc unor lemne de foc și unui bazin uriaș din fibră de sticlă, cu o capacitate de 30.000 de litri, aflat pe un teren viran din apropierea râului Mureș. Bunurile aparțineau persoanei vătămate și erau depozitate în apropierea unei construcții în care aceasta folosea un cazan de țuică.

Martori: „Stătea pe dig și privea incendiul”

O martoră audiată în dosar a declarat că l-a surprins pe inculpat lângă foc, vizibil băut, urmărind incendiul fără să încerce să îl stingă. Femeia a povestit că bărbatul îi cerea să plece și „să își vadă de treabă”, în timp ce flăcările deveneau tot mai puternice. Ea a fost cea care a alertat pompierii și proprietarul bunurilor distruse.

Instanța a reținut că inculpatul consumase înainte de incident nu mai puțin de patru sticle de vin. În fața judecătorului, acesta a recunoscut parțial faptele, susținând că a vrut doar să „curețe terenul” despre care credea că îi aparține și că nu știa cine este proprietarul bazinului incendiat.

Judecătorii au respins însă această apărare, arătând că, și în ipoteza în care terenul i-ar fi aparținut, inculpatul nu avea dreptul să distrugă bunurile altuia.

Amenințări cu moartea în toiul nopții

La doar câteva ore după incendiu, în jurul orei 02:00, inculpatul s-a deplasat la domiciliul vecinului său și l-a amenințat în repetate rânduri că „îi va tăia gâtul”. Persoana vătămată, speriată, a luat o rangă pentru a se apăra și a înregistrat amenințările cu telefonul mobil.

În instanță, inculpatul a negat că vocea din înregistrare îi aparține, însă un martor audiat de polițiști a recunoscut clar vocea acestuia.

Prescripția a scăpat inculpatul de una dintre acuzații

Deși judecătorii au concluzionat că amenințările au existat și au produs o stare reală de teamă victimei, infracțiunea de amenințare nu a mai putut fi sancționată penal. Instanța a constatat că termenul de prescripție s-a împlinit la 3 octombrie 2024, în contextul jurisprudenței Curții Constituționale privind întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.

Astfel, procesul penal pentru infracțiunea de amenințare a fost încetat.

De la daune de 10.500 lei la doar 2.595 lei despăgubiri

Victima a cerut despăgubiri de 10.500 de lei pentru bunurile distruse. Totuși, expertiza tehnică efectuată în dosar a arătat că bazinul incendiat era foarte vechi, degradat și depășise de mult durata normală de funcționare.

Expertul a explicat că astfel de rezervoare proveneau de la fostele CAP-uri și IAS-uri și că, la momentul incendiului, valoarea lor era redusă din cauza uzurii și depozitării în aer liber timp de zeci de ani.

În final, instanța a acordat victimei doar 2.595 de lei daune materiale, reprezentând valoarea estimată a bazinului și a lemnelor arse.

Refuzul muncii în folosul comunității l-a trimis direct după gratii

Judecătorii au analizat posibilitatea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, însă inculpatul a declarat explicit că nu este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunității — condiție obligatorie pentru suspendare. În consecință, magistratul a dispus executarea efectivă a pedepsei de 5 luni închisoare în regim de detenție. Pe lângă pedeapsă și despăgubiri, inculpatul trebuie să plătească 1.000 de lei cheltuieli judiciare către stat și 4.165 de lei cheltuieli de judecată către partea civilă, reprezentând onorariul avocatului.

Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Sursa: ReJust

