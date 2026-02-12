România, adversari tari în Liga Națiunilor 2026/2027: Polonia, Bosnia și Herțegovina, Suedia!

„Tricolorii” și-au aflat adversarii din Liga B a Ligii Națiunilor, ediția 2026/2027, în urma tragerii la sorți care a avut loc în Belgia, la Bruxelles

În Palais 3 Expo Hall au fost prezenți, din partea României, Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal, și Ionel „Jerry” Gane, antrenor secund la prima reprezentativă. Selecționerul Mircea Lucescu are probleme de sănătate și urmează să plece în străinătate pentru investigații suplimentare.

Urnele din grupa B: *Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel; *Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina; *Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda; *Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Având în vedere cum arată urnele, o variantă de grupă de foc pentru România era Scoția, Elveția, Suedia, iar una de grupă relativ accesibilă: Israel, Bosnia, Irlanda de Nord

Următoarea ediție a Ligii Națiunilor vine cu o noutate: cele 6 partide din faza grupelor vor fi jucate în doar două ferestre internaționale, prima în finalul lui septembrie și începutul lui octombrie, cealaltă în noiembrie. Etapa 1: 24-26 septembrie 2026; Etapa 2: 27-30 septembrie 2026; Etapa 3: 30 septembrie – 3 octombrie 2026; Etapa 4: 4-6 octombrie 2026; Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026; Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026.

Ultima experiență a României din Liga Națiunilor este de una de frumoasă amintire. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au încheiat Liga C cu maxim de puncte, iar datorită acelei performanțe încă sunt șanse de calificare la Campionatul Mondial.

