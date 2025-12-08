Robert Roman a câștigat concursul de proiecte de manager al Centrului cultural Palatul Principilor. Proiect de hotărâre în CL Alba Iulia

Pe masa Consiliului local al municipiului Alba Iulia se află aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager al Centrului cultural Palatul Principilor.

Decizia se află pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 9 Decembrie 2025.

Potrivit documentației, proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager al Centrului Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, al proiectului de management câștigător și a perioadei pentru care se va încheia contractul de management.

Având în vedere raportul final nr.145533/02.12.2025 al concursului de proiecte de management, organizat pentru ocuparea funcției de manager la Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliul Local alcMunicipiului Alba Iulia.

Centrul Cultural Palatul Principilor s-a înființat cu scopul de a oferi produse și servicii culturale ca elemente ale dezvoltării și regenerării sociale a comunității, prin activitățile desfășurate asigurându-se conservarea, promovarea și valorificarea culturii și activități culturale pentru petrecerea timpului liber. Administrația locală a înscris orașul Alba Iulia în competiția pentru obținerea titlului de „Capitală Europeană a Culturii” sub tema „Cealaltă Capitală”, urmărind să continue restaurarea Cetății și să intensifice restaurarea patrimoniului, turismul cultural și dezvoltarea culturii orașului – municipalitatea a adus o serie de argumente care evidențiază patrimoniul și potențialul turistic existent și eforturile întreprinse până atunci pentru dezvoltarea culturală și este necesară organizarea și astfel este necesară numirea managerului în urma promovării concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, se mai arată în document.

Proiectul de management al Centrului Cultural Palatul Principilor este pentru perioada 2026- 2030, inregistrat la registratura municipiului Alba Iulia. ,,Contractul de management se incheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management”

