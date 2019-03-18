Rezultatele olimpiadei de biologie, faza județeană în Alba. Patru elevi, calificați la etapa națională
Patru elevi din Alba Iulia și Aiud s-au calificat la etapa națională a olimpiadei de biologie, în urma rezultatelor bune obținute la faza județeană, desfășurată la Liceul de Arte “Regina Maria”, duminica,17 martie 2019.
Numele și prenumele elevului/Clasa/Școala/Nume și prenume profesor/Punctaj/Premiu/Calificare ONB
1 BUDAI T BIANCA ANTONIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD POJAR LIDIA CORINA 81 PREMIUL I DA
2 MARELE A. MIHAI 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 81 PREMIUL I
3 TIA I. ALEXANDRU 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 79 PREMIUL II
4 DRĂGOIU NM MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI STRUȚ MIHAELA 77 PREMIUL III
5 ŢÂMPEA DV RADU 7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA ŢĂRAN ILEANA 77 PREMIUL III
6 ILEA Ș. ȘTEFAN-ANTONIU 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 75 MENŢIUNE
7 MOLDOVAN A. NAOMI-GABRIELA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 72 MENŢIUNE
8 BLEANŢ D ALEXIA MARIA 7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA ŢĂRAN ILEANA 71 MENŢIUNE
9 MARCU I ALEXIA 7 COL. NAT.,,AV. IANCU” CAMPENI BISTRAIE ADELA 67
10 GATEA G. LAVINIA MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 64
11 HĂȚĂGAN I.F AIDA IOANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 62
12 COMȘA AM REBECA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 61
13 TRIF I. BRIANA-IOANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 57
14 KOLOZSVARI C. CARINA-ANTONIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 53
15 SPĂTĂCEAN I ANA MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 51
16 BALEA C ANTONIA CRISTINA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI FULEA MIHAELA LUCIA 47
17 VAȘARHELEAN M REBECA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 47
18 CIULEA M. BEATRICE DIANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 46
19 TECŞA A. ADRIANA MARIA 7 COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLOREA EMIL 44
20 ALOMAN IM DENISA MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI FULEA MIHAELA LUCIA 42
21 HERLEA D ALEXIA IOANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 42
22 VELIȘCU SORANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 39
23 DIMA C MARIA CHRISTIANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 38
24 PUȘCAȘ IOSIF MG ALEXANDRU 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 32
25 BIRIȘ D.GEORGE ALEXANDRU 7 SCOLA GIMNAZIALA,,TOMA COCISIU ,, BLAJ POPTELECAN CĂLIN 30
26 CRIȘAN MC ALEXANDRA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 29
Clasa a IX-a
1 POPA CF FLORIN ALEXANDRU 9 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA CERBU VALERIU 79 PREMIUL I DA
2 JURJIU S MARIA CRISTINA 9 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSTAN ZAMFIRA 70 PREMIUL II
3 BOZDOG IM ANA ROXANA 9 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 60 PREMIUL III
4 OBREJA O.C. ROMANA MARIA 9 COL. NAŢ “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ DRĂGHIŢĂ MARCELA 48 MENŢIUNE
5 SIMIAN MV MARIA CRISTINA 9 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA CERBU VALERIU 42
6 ORDEAN C.C. GEORGIANA 9 COL. NAŢ “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ MANIU CAMELIA 35
7 ZEMORA C. RADU ȘTEFAN 9 COL. NAŢ “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ MANIU CAMELIA 35
8 DAN NORINA MARIA 9 LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” PÂRȚILĂ DORIANA ABSENT
Clasa a X-a
1 ISPAS I IOAN ADRIAN 10 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSTAN ZAMFIRA 83 PREMIUL I DA
2 BĂLŢAT I ALEXANDRA MARIA 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 64 PREMIUL II
3 BORZA S SANDA ROXANA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA TUDOR ADELA 64 PREMIUL II
4 GLIGOR T ANAMARIA 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 48 MENŢIUNE
5 TOMOȘ L ALEXANDRA 10 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR HOSU MIHAIELA 48 MENŢIUNE
6 MUNTEAN FC DENISA MARIA 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 41
7 MATEI MF VIORICA CELINA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA TUDOR ADELA 40
8 MOLDOVAN S ALEXANDRA MARIA 10 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR CĂLIN ADINA 40
9 ALBA G RALUCA 10 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR CĂLIN ADINA 37
10 ŢOC I VLAD GABRIEL 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 35
Clasa a XI-a
1 FILIMON PD ROBERT ALEXANDRU 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 74 PREMIUL I DA
2 POPA I. EDUARD IANIS 11 COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SABO CATALINA 69 PREMIUL II
3 OLTEAN FN TEODORA NICOLETA 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 62 PREMIUL III
4 COSTEA S. ANTONIA 11 COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SABO CATALINA 60 MENŢIUNE
5 SÎRBU I FILIP OVIDIU 11 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSTAN ZAMFIRA 59
6 COSTANDIN V OANA ALINA 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 48
7 CHIRILĂ MG ANAMARIA 11 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR CĂLIN ADINA 38
8 POPA DC TUDOR GEORGE 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 27
9 BENȚEA ANDA 11 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR HOSU MIHAIELA ABSENT
Clasa a XII-a
1 LEAŞ T TUDOR NICOLIN 12 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA PAȘCA ADRIANA 39 NU