Rezultatele olimpiadei de biologie, faza județeană în Alba. Patru elevi, calificați la etapa națională

Patru elevi din Alba Iulia și Aiud s-au calificat la etapa națională a olimpiadei de biologie, în urma rezultatelor bune obținute la faza județeană, desfășurată la Liceul de Arte “Regina Maria”, duminica,17 martie 2019.

Numele și prenumele elevului/Clasa/Școala/Nume și prenume profesor/Punctaj/Premiu/Calificare ONB

Clasa a VII-a

1 BUDAI T BIANCA ANTONIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD POJAR LIDIA CORINA 81 PREMIUL I DA

2 MARELE A. MIHAI 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 81 PREMIUL I

3 TIA I. ALEXANDRU 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 79 PREMIUL II

4 DRĂGOIU NM MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI STRUȚ MIHAELA 77 PREMIUL III

5 ŢÂMPEA DV RADU 7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA ŢĂRAN ILEANA 77 PREMIUL III

6 ILEA Ș. ȘTEFAN-ANTONIU 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 75 MENŢIUNE

7 MOLDOVAN A. NAOMI-GABRIELA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 72 MENŢIUNE

8 BLEANŢ D ALEXIA MARIA 7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA ŢĂRAN ILEANA 71 MENŢIUNE

9 MARCU I ALEXIA 7 COL. NAT.,,AV. IANCU” CAMPENI BISTRAIE ADELA 67

10 GATEA G. LAVINIA MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 64

11 HĂȚĂGAN I.F AIDA IOANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 62

12 COMȘA AM REBECA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 61

13 TRIF I. BRIANA-IOANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 57

14 KOLOZSVARI C. CARINA-ANTONIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 53

15 SPĂTĂCEAN I ANA MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 51

16 BALEA C ANTONIA CRISTINA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI FULEA MIHAELA LUCIA 47

17 VAȘARHELEAN M REBECA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 47

18 CIULEA M. BEATRICE DIANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 46

19 TECŞA A. ADRIANA MARIA 7 COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLOREA EMIL 44

20 ALOMAN IM DENISA MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI FULEA MIHAELA LUCIA 42

21 HERLEA D ALEXIA IOANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 42

22 VELIȘCU SORANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 39

23 DIMA C MARIA CHRISTIANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 38

24 PUȘCAȘ IOSIF MG ALEXANDRU 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 32

25 BIRIȘ D.GEORGE ALEXANDRU 7 SCOLA GIMNAZIALA,,TOMA COCISIU ,, BLAJ POPTELECAN CĂLIN 30

26 CRIȘAN MC ALEXANDRA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 29

Clasa a IX-a

1 POPA CF FLORIN ALEXANDRU 9 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA CERBU VALERIU 79 PREMIUL I DA

2 JURJIU S MARIA CRISTINA 9 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSTAN ZAMFIRA 70 PREMIUL II

3 BOZDOG IM ANA ROXANA 9 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 60 PREMIUL III

4 OBREJA O.C. ROMANA MARIA 9 COL. NAŢ “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ DRĂGHIŢĂ MARCELA 48 MENŢIUNE

5 SIMIAN MV MARIA CRISTINA 9 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA CERBU VALERIU 42

6 ORDEAN C.C. GEORGIANA 9 COL. NAŢ “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ MANIU CAMELIA 35

7 ZEMORA C. RADU ȘTEFAN 9 COL. NAŢ “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ MANIU CAMELIA 35

8 DAN NORINA MARIA 9 LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” PÂRȚILĂ DORIANA ABSENT

Clasa a X-a

1 ISPAS I IOAN ADRIAN 10 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSTAN ZAMFIRA 83 PREMIUL I DA

2 BĂLŢAT I ALEXANDRA MARIA 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 64 PREMIUL II

3 BORZA S SANDA ROXANA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA TUDOR ADELA 64 PREMIUL II

4 GLIGOR T ANAMARIA 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 48 MENŢIUNE

5 TOMOȘ L ALEXANDRA 10 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR HOSU MIHAIELA 48 MENŢIUNE

6 MUNTEAN FC DENISA MARIA 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 41

7 MATEI MF VIORICA CELINA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA TUDOR ADELA 40

8 MOLDOVAN S ALEXANDRA MARIA 10 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR CĂLIN ADINA 40

9 ALBA G RALUCA 10 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR CĂLIN ADINA 37

10 ŢOC I VLAD GABRIEL 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 35

Clasa a XI-a

1 FILIMON PD ROBERT ALEXANDRU 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 74 PREMIUL I DA

2 POPA I. EDUARD IANIS 11 COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SABO CATALINA 69 PREMIUL II

3 OLTEAN FN TEODORA NICOLETA 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 62 PREMIUL III

4 COSTEA S. ANTONIA 11 COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SABO CATALINA 60 MENŢIUNE

5 SÎRBU I FILIP OVIDIU 11 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSTAN ZAMFIRA 59

6 COSTANDIN V OANA ALINA 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 48

7 CHIRILĂ MG ANAMARIA 11 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR CĂLIN ADINA 38

8 POPA DC TUDOR GEORGE 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 27

9 BENȚEA ANDA 11 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR HOSU MIHAIELA ABSENT

Clasa a XII-a

1 LEAŞ T TUDOR NICOLIN 12 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA PAȘCA ADRIANA 39 NU