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Rezultatele olimpiadei de biologie, faza județeană în Alba. Patru elevi, calificați la etapa națională

Adăugat de Ziarul Unirea în 18.03.2019.
Salvat la Ştirea zilei

Patru elevi din Alba Iulia și Aiud s-au calificat la etapa națională a olimpiadei de biologie, în urma rezultatelor bune obținute la faza județeană, desfășurată la Liceul de Arte “Regina Maria”, duminica,17 martie 2019.

Numele și prenumele elevului/Clasa/Școala/Nume și prenume profesor/Punctaj/Premiu/Calificare ONB

Clasa a VII-a

1 BUDAI T BIANCA ANTONIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” AIUD POJAR LIDIA CORINA 81 PREMIUL I DA
2 MARELE A. MIHAI 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 81 PREMIUL I
3 TIA I. ALEXANDRU 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 79 PREMIUL II
4 DRĂGOIU NM MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI STRUȚ MIHAELA 77 PREMIUL III
5 ŢÂMPEA DV RADU 7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA ŢĂRAN ILEANA 77 PREMIUL III
6 ILEA Ș. ȘTEFAN-ANTONIU 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 75 MENŢIUNE
7 MOLDOVAN A. NAOMI-GABRIELA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 72 MENŢIUNE
8 BLEANŢ D ALEXIA MARIA 7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA ŢĂRAN ILEANA 71 MENŢIUNE
9 MARCU I ALEXIA 7 COL. NAT.,,AV. IANCU” CAMPENI BISTRAIE ADELA 67
10 GATEA G. LAVINIA MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 64
11 HĂȚĂGAN I.F AIDA IOANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 62
12 COMȘA AM REBECA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 61
13 TRIF I. BRIANA-IOANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 57
14 KOLOZSVARI C. CARINA-ANTONIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 53
15 SPĂTĂCEAN I ANA MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 51
16 BALEA C ANTONIA CRISTINA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI FULEA MIHAELA LUCIA 47
17 VAȘARHELEAN M REBECA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 47
18 CIULEA M. BEATRICE DIANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 46
19 TECŞA A. ADRIANA MARIA 7 COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ FLOREA EMIL 44
20 ALOMAN IM DENISA MARIA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI FULEA MIHAELA LUCIA 42
21 HERLEA D ALEXIA IOANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 42
22 VELIȘCU SORANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 39
23 DIMA C MARIA CHRISTIANA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 38
24 PUȘCAȘ IOSIF MG ALEXANDRU 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 32
25 BIRIȘ D.GEORGE ALEXANDRU 7 SCOLA GIMNAZIALA,,TOMA COCISIU ,, BLAJ POPTELECAN CĂLIN 30
26 CRIȘAN MC ALEXANDRA 7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR STOICA MIHAELA 29

Clasa a IX-a

1 POPA CF FLORIN ALEXANDRU 9 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA CERBU VALERIU 79 PREMIUL I DA
2 JURJIU S MARIA CRISTINA 9 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSTAN ZAMFIRA 70 PREMIUL II
3 BOZDOG IM ANA ROXANA 9 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 60 PREMIUL III
4 OBREJA O.C. ROMANA MARIA 9 COL. NAŢ “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ DRĂGHIŢĂ MARCELA 48 MENŢIUNE
5 SIMIAN MV MARIA CRISTINA 9 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA CERBU VALERIU 42
6 ORDEAN C.C. GEORGIANA 9 COL. NAŢ “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ MANIU CAMELIA 35
7 ZEMORA C. RADU ȘTEFAN 9 COL. NAŢ “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ MANIU CAMELIA 35
8 DAN NORINA MARIA 9 LICEUL “DR. LAZĂR CHIRILĂ” PÂRȚILĂ DORIANA ABSENT

Clasa a X-a

1 ISPAS I IOAN ADRIAN 10 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSTAN ZAMFIRA 83 PREMIUL I DA
2 BĂLŢAT I ALEXANDRA MARIA 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 64 PREMIUL II
3 BORZA S SANDA ROXANA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA TUDOR ADELA 64 PREMIUL II
4 GLIGOR T ANAMARIA 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 48 MENŢIUNE
5 TOMOȘ L ALEXANDRA 10 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR HOSU MIHAIELA 48 MENŢIUNE
6 MUNTEAN FC DENISA MARIA 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 41
7 MATEI MF VIORICA CELINA 10 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA TUDOR ADELA 40
8 MOLDOVAN S ALEXANDRA MARIA 10 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR CĂLIN ADINA 40
9 ALBA G RALUCA 10 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR CĂLIN ADINA 37
10 ŢOC I VLAD GABRIEL 10 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 35

Clasa a XI-a

1 FILIMON PD ROBERT ALEXANDRU 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 74 PREMIUL I DA
2 POPA I. EDUARD IANIS 11 COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SABO CATALINA 69 PREMIUL II
3 OLTEAN FN TEODORA NICOLETA 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 62 PREMIUL III
4 COSTEA S. ANTONIA 11 COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SABO CATALINA 60 MENŢIUNE
5 SÎRBU I FILIP OVIDIU 11 COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD COSTAN ZAMFIRA 59
6 COSTANDIN V OANA ALINA 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 48
7 CHIRILĂ MG ANAMARIA 11 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR CĂLIN ADINA 38
8 POPA DC TUDOR GEORGE 11 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA MILEA ANNA 27
9 BENȚEA ANDA 11 LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR HOSU MIHAIELA ABSENT

Clasa a XII-a

1 LEAŞ T TUDOR NICOLIN 12 COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA PAȘCA ADRIANA 39 NU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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