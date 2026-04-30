La Sebeș, continuă investițiile în educație: A fost predat amplasamentul pentru acoperirea terenului de sport la Școala „Mihail Kogălniceanu”. Nocturnă, vestiare și alte lucrări de modernizare

Joi, 30 aprilie 2026, a fost predat amplasamentul pentru începerea lucrărilor de acoperire a terenului de sport la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” din Sebeș.

Proiectul include realizarea unei instalații de nocturnă, a unui sistem de supraveghere video, construirea de vestiare pentru fete și băieți, precum și grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități. Terenul va fi împrejmuit cu plasă de protecție, iar suprafața de joc va fi acoperită cu covor sintetic.

Investiția vizează modernizarea infrastructurii existente prin acoperirea terenului pe structură metalică cu membrană PVC, realizarea unui corp nou de vestiare, eficient energetic (NZEB), și reabilitarea împrejmuirii. Proiectul respectă cerințele privind accesibilitatea, siguranța și securitatea la incendiu.

Prin această investiție se urmărește crearea unui spațiu educațional și sportiv modern, sigur și adaptat nevoilor elevilor și comunității locale.

