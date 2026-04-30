La Sebeș, continuă investițiile în educație: A fost predat amplasamentul pentru acoperirea terenului de sport la Școala „Mihail Kogălniceanu”. Nocturnă, vestiare și alte lucrări de modernizare

Joi, 30 aprilie 2026, a fost predat amplasamentul pentru începerea lucrărilor de acoperire a terenului de sport la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” din Sebeș.

Proiectul include realizarea unei instalații de nocturnă, a unui sistem de supraveghere video, construirea de vestiare pentru fete și băieți, precum și grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități. Terenul va fi împrejmuit cu plasă de protecție, iar suprafața de joc va fi acoperită cu covor sintetic.

Investiția vizează modernizarea infrastructurii existente prin acoperirea terenului pe structură metalică cu membrană PVC, realizarea unui corp nou de vestiare, eficient energetic (NZEB), și reabilitarea împrejmuirii. Proiectul respectă cerințele privind accesibilitatea, siguranța și securitatea la incendiu.

Prin această investiție se urmărește crearea unui spațiu educațional și sportiv modern, sigur și adaptat nevoilor elevilor și comunității locale.

INCENDIU în Alba Iulia: A luat foc o filigorie la Oarda. Intervin pompierii

INCENDIU în Alba Iulia: A luat foc o filigorie la Oarda. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit joi după-masa, la o filigorie, în Oarda, Alba Iulia. Intervin pompierii pentru stingerea flăcărilor. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Oarda. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă […]

1 Mai 2026 | Fanfara Petrești vestește sosirea primăverii, continuând o tradiție de aproape 150 de ani

Fanfara Petrești vestește sosirea primăverii, continuând o tradiție de aproape 150 de ani Fanfara Petrești continuă o tradiție de peste 147 de ani și, la fel ca în fiecare primăvară, vestește cu bucurie sosirea acestui anotimp pe acordurile „Der Mai ist gekommen". „De 1 Mai 2026, la ora 10:30, îi așteptăm cu drag pe copiii […]

FOTO | Elevii de la Liceul German Sebeș, performanțe remarcabile la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Germană Maternă 2026. Ce rezultate au obținut

FOTO | Elevii de la Liceul German Sebeș, performanțe remarcabile la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Germană Maternă 2026. Ce rezultate au obținut Mai mulți elevi de la Liceul German Sebeș au reușit performanțe spectaculoase la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Germană Maternă, desfășurată în perioada 15-18 aprilie 2026, la Brașov, la Colegiul […]

