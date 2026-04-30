FOTO | Elevii de la Liceul German Sebeș, performanțe remarcabile la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Germană Maternă 2026. Ce rezultate au obținut
Mai mulți elevi de la Liceul German Sebeș au reușit performanțe spectaculoase la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Germană Maternă, desfășurată în perioada 15-18 aprilie 2026, la Brașov, la Colegiul Național „Johannes Honterus”.
,,Au reprezentat, cu mândrie, școala noastră elevii: Drăghici Filip (clasa a VII-a), Hoster Tirza (clasa a VIII-a), Gîrboan Jessica (clasa a IX-a), Dumitrean Caleb (clasa a X-a) și Kellinger Nadine (clasa a XI-a), demonstrând seriozitate, implicare și o pregătire temeinică.
Lotul a fost însoțit de domnul profesor Bembea Toma, iar doamna profesor Onofrei Verona a făcut parte din Comisia Centrală a competiției, contribuind la buna desfășurare a acesteia.
Sub îndrumarea profesorilor Dănilă Ileana, Neagu Ioana, Voina Cristina și Răulea Delia, elevii au dat dovadă de seriozitate, implicare și o bună pregătire”, se arată într-un mesaj publicat de Liceul German Sebeș, pe o rețea de socializare.
Rezultatele obținute confirmă efortul depus, eleva Hoster Tirza (clasa a VIII-a) remarcându-se în mod deosebit, prin obținerea Premiului II.
,,Felicitări tuturor elevilor pentru participare și rezultate, precum și profesorilor pentru dedicare și sprijin!”, se mai arată în mesaj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
