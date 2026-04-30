Numărul de paturi din spitalele din România, redus cu 14.000 până în 2028. Ministru: ,,Nu afectează cu nimic calitatea serviciului medical”

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 29 aprilie 2026, Planul național de paturi pentru perioada 2026 – 2028, care prevede reducerea treptată a aproximativ 14.000 de paturi finanțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Potrivit Ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila, România se află printre statele europene cu cel mai ridicat număr de paturi de spital raportat la populație, peste 700 la 100.000 de locuitori, în condițiile în care media Uniunii Europene este de 511.

Reducerea este justificată prin creșterea internărilor de zi și prin gradul scăzut de ocupare în multe spitale, inclusiv în unele unități județene de urgență, unde rata nu depășește 70% pentru spitalizarea continuă.

„Nu afectează cu nimic calitatea serviciului medical”, a subliniat ministrul interimar al Sănătății.

„Un nou Plan naţional de paturi, valabil în perioada 2026 – 2028, care prevede optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă finanţate de casele de asigurări de sănătate, a fost aprobat astăzi, prin Hotărâre de Guvern. Potrivit noilor reglementări, se pune accent pe dezvoltarea serviciilor medicale alternative, mai accesibile şi eficiente pentru pacienţi, precum spitalizare de zi şi ambulatoriu, aşa cum se practică în sistemele de sănătate dezvoltate”, a anunţat, miercuri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit Executivului, „în prezent, există multe paturi de spital şi nu toate sunt folosite eficient”.

Gradul de ocupare a paturilor pentru spitalizarea continuă este de:

– 51% pentru pacienţii acuţi

– 60% pentru pacienţii cronici.

„Planul nou aprobat răspunde mai bine nevoilor pacienţilor şi urmăreşte modernizarea modului în care sunt oferite serviciile medicale prin: reducerea internărilor evitabile; extinderea serviciilor în ambulatoriu şi spitalizare de zi; utilizarea mai eficientă a resurselor existente; creşterea calităţii şi performanţei serviciilor medicale spitaliceşti”, arată Guvernul.

Concret, pentru perioada 2026 – 2028, este prevăzută reducerea etapizată pentru aproximativ 14.000 de paturi, fără a afecta accesul populaţiei la servicii medicale. Numărul de paturi destinate îngrijirilor paliative nu este inclus în planul de paturi.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a precizat că este al treilea astfel de plan adoptat de România.

„Acest Plan Naţional de Paturi, ca şi celelalte care au fost în vigoare de-a lungul timpului, aduc o predictibilitate, o stabilitate şi eficienţă în segmentul acesta spitalicesc, de spitalizare continuă. Aş vrea să vă dau câteva cifre, nu înainte de a vă spune că acest Plan Naţional de Paturi nu afectează cu nimic calitatea serviciului medical efectuat de aici încolo în unităţile sanitare cu paturi”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Acesta a precizat că, dacă media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori, România are o medie de 728 de paturi la 100.000 de locuitori.

„Suntem pe podium, pe locul 3, ca şi număr ridicat de paturi la 100.000 de locuitorii. Pe de altă parte, la sfârşitul anului 2025, rata medie de ocupare a paturilor contactate de către Casa Naţională de Ascultări de Sănătate era de 51%, dacă ne referim la paturi de bolnavi acuţi şi de 60% dacă ne referim la paturi de bolnavi cronici, în condiţiile în care în domeniul de specialitate se consideră că rata optimă de ocupare la patrulor la un spital este undeva în jurul valorii de 80%.

În ultimii ani se observă o scădere semnificativă a ratei de ocupare, inclusiv la spitalele judeţene şi, în afara Spitalului de Urgenţă din Bucureşti, la celelalte spitale de urgenţă din ţară, niciun spital de urgenţă în afara Bucureştiului, în afara spitalelor din Bucureşti, nu are o rată de ocupare care depăşeşte 70%”, a afirmat Cseke Attila.

Acesta a explicat că una din modalităţile de finanţare în sistemul sanitar este acea care ia în considerare numărul de paturi.

„Este evident că este ineficient să închei contract de furnizare de servicii medicale pentru 100 de paturi, când tu ştii că rata de ocupare este undeva la 50-60 de paturi în spitalul respectiv sau poate chiar mai puţin (…) În 2028, numărul total de paturi aprobat la nivel nonaţional, pentru care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate poate încheia contracte de furnizare de asistenţă medicală spitalicească va fi de 103.211. Aş specifica pentru dumneavoastră că astăzi sunt, sau la finalul anului trecut, au fost în contractare 116.650 de paturi, deci mai puţin decât cele care sunt aprobate la nivel naţional, din care 94,8% sunt paturi contractate cu spitale publice şi 5,2% sunt paturile din spitale private”, a mai declarat ministrul interimat de la Sănătate.

Decizia vine şi după o creştere exponenţială importantă a spitalizării de zi: „Şi vă dau o cifră, în 2024 au fost 6 milioane de pacienţi în spitalizare de zi, creştere de 15% faţă de 2023”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI