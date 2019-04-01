Rezultatele FINALE la Concursul Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII ”Mica Olimpiadă de Geografie Terra”, etapa judeţeană
Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis situația rezultatelor la Concursul Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII ”Mica Olimpiadă de Geografie Terra”, etapa judeţeană 30.03.2019 după contestații.
Numele și prenumele elevului/Școala/Nota/Premiul/Nume și prenume profesor
Clasa a V-a
1 MELENTE ANDA COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 9.40 I MUREȘAN LIVIA
2 NANDREA IADIRA COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 9.40 I BULBUCAN MIOARA
3 JURJU ANTONIA SC. GIM PETRESTI 8.70 II CIBU MARIA
4 BECA VLADIMIR SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 8.60 III LANCRANJAN FLOARE
5 MUNTEA ANA ȘC. GIM. CÎMPENI 8.60 III BONCUȚIU SIMONA
6 STEAU VLADUT IOAN SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 8.50 M LANCRANJAN FLOARE
7 TRIF F. G. ALEXIA ANTONIA LICEUL ,,H.C.C.’’ ABRUD 8.50 M COSTEA LEONTIN
8 STEFAN ANDRADA COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 8.40 M BULBUCAN MIOARA
9 DURCĂU TABITA SC. GIM PETRESTI 8.20 M CIBU MARIA
10 CICORTAȘ Ș. EMANUEL ȘTEFAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA OCNA MUREȘ 8.10 M BADU ISTINA
11 MARIAN TUDOR ȘC. GIM. CÎMPENI 8.00 M BONCUȚIU SIMONA
12 VEREȘIU IOAN PAUL LICEUL TEORETIC TEIUȘ 7.90 M PETRI MARIA
13 BONCUȚIU ȘTEFAN ȘC. GIM. CÎMPENI 7.80 M BONCUȚIU SIMONA
14 IRIMIE DELIA SC. GIM PETRESTI 7.80 M CIBU MARIA
15 VASIU ANDRADA ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 7.80 M BALEA ELENA
16 FLORICIU D. BENIAMIN TIBERIU LICEUL ,,H.C.C.’’ ABRUD 7.70 M COSTEA LEONTIN
17 FURDUI C. M. LIGIA LICEUL ,,H.C.C.’’ ABRUD 7.60 M COSTEA LEONTIN
18 PAULETI IRINA COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 7.60 M SIMU ALEXANDRU
19 SĂLĂJAN MIHEȚIU MIHAI COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU” CÎMPENI 7.50 M BONCUȚIU SIMONA
20 BAIES VLAD ANDREI SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 7.40 LANCRANJAN FLOARE
21 GATEA M. GABRIEL MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU UNIREA 7.40 POPA ANCA
22 SICOE ANAMARIA ȘC. GIM. CÎMPENI 7.40 BONCUȚIU SIMONA
23 TRIF VICTOR LIC. TEOLOGIC „SF. VASILE” BLAJ 7.40 SIMU ALEXANDRU
24 BOTA RALUCA MARIA COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU” CÎMPENI 7.20 BONCUȚIU SIMONA
25 ȘILEAN RAUL COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 7.20 MUREȘAN LIVIA
26 BALEA CASIAN IONUȚ ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 7.10 BALEA ELENA
27 BURA ANDREI SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 7.10 LANCRANJAN FLOARE
28 SEICIAN DARIUS SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 7.00 LANCRANJAN FLOARE
29 ADAM IONUȚ CĂTĂLIN ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 6.90 BALEA ELENA
30 DUMITREAN MARIA SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 6.80 LANCRANJAN FLOARE
31 MACARIE MAIA ELISABETA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” IGHU 6.80 STEF ALINA
32 GLIGOR AMALIA SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 6.70 LANCRANJAN FLOARE
33 GOIA BOGDAN ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 6.70 BALEA ELENA
34 DAN GEORGE ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” IGHU 6.60 STEF ALINA
35 MOLODEȚ DANIEL ȘC.GIMN.NR.3 CUGIR 6.60 MĂRGINEAN-BOTA CLAUDIU
36 ZOTA CĂTĂLIN ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” IGHU 6.60 STEF ALINA
37 KRISTOF MARIA LICEUL TEORETIC TEIUȘ 6.50 PETRI MARIA
38 NAGY RUBEN ȘC. GIMN. „I. MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ. 6.50 PEPELIA MIHAI
39 POPA ALEXIA SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 6.30 LANCRANJAN FLOARE
40 TAHAS DARIA SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 6.30 LANCRANJAN FLOARE
41 BADILA RAUL CASIAN SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 6.20 LANCRANJAN FLOARE
42 MUNTEAN ANDREI COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 6.10 SIMU ALEXANDRU
43 BONCUȚ IRINA ȘC. GIM. CÎMPENI 6.00 BONCUȚIU SIMONA
44 POPA P. VLAD ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA OCNA MUREȘ 6.00 BADU ISTINA
45 COVACIU EMIILIA MARIA SC.GIM„M.KOGALINCEANU SEBES 5.80 MIHINDA MIHAELA
46 DUMITREASĂ ANDREEA SC.GIM„M.KOGALINCEANU SEBES 5.80 MIHINDA MIHAELA
47 CONTAN TUDOR NICOLAE SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 5.80 LANCRANJAN FLOARE
48 FLEȘER MARIO COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 5.60 SIMU ALEXANDRU
49 MUREȘAN MATEI ȘC.GIMN.NR.3 CUGIR 5.60 MĂRGINEAN-BOTA CLAUDIU
50 HADA ANDRA BEATRICE ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” IGHU 5.30 STEF ALINA
51 TOMPI IASMINA ȘC. GIMN. „I. MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ. 5.30 PEPELIA MIHAI
52 FURDUI OANA ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 5.10 BALEA ELENA
53 POȘOGAN GEORGIANA ELENA ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 5.00 BALEA ELENA
54 BĂDOI NAOMI ȘC.GIMN.NR.3 CUGIR 4.80 MĂRGINEAN-BOTA CLAUDIU
55 ROȘCA S. SARAH ALESIA LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR OCNA MUREȘ 4.70 CĂLIN IULIAN
56 BALANEANU DARIUS SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA Absent LANCRANJAN FLOARE
57 DRAGOLEA IANCU IOAN SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA Absent LANCRANJAN FLOARE
58 POPA CIPRIAN ȘC. GIMN. „I.P. RETEGANUL” SÂNCEL Absent PEPELIA MIHAI
59 SĂLĂGEAN ADELA EMILIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD Absent MACARIE LUMINIȚA
Clasa a VI-a
1 VAIDA J.RADU SEBASTIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA OCNA MUREȘ 9.9 I POPA ANCA
2 MIHU ALINA SC.GIM DAIA ROMANĂ 9.8 II GHERGHIN MIHAELA
3 ANTILICĂ TUDOR COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 9.6 III BULBUCAN MIOARA
4 NEAMȚU RĂZVAN ȘC.GIMN.SINGIDAVA CUGIR 9.2 M ROTAR DORINA
5 BOANCĂȘ ROBERT COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 9.1 M SIMU ALEXANDRU
6 BONCUȚIU RĂZVAN ȘC. GIM. CÎMPENI 8.6 M BONCUȚIU SIMONA
7 BOTEZAN RAUL ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD 8.5 M MACARIE LUMINIȚA
8 CIBU MARIA-ISABELLE SC.GIM DAIA ROMANĂ 8.5 M GHERGHIN MIHAELA
9 DAVID N.V. MEDEEA LORELEI SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ZLATNA 8.5 M BALEA AMALIA
10 BOTA ARIANA ȘTEFANIA IOANA ȘC. GIM. CÎMPENI 8.4 M BONCUȚIU SIMONA
11 ORLEA CRISTIAN ȘTEFAN ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 8.3 M BALEA ELENA
12 SĂLIȘTEAN DENIS COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 8.3 M BULBUCAN MIOARA
13 TARCIUC IANIS-MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 8.2 M BULBUCAN MIOARA
14 INDREI G. OTNIEL DANIEL ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA OCNA MUREȘ 8 M POPA ANCA
15 LODROMAN MELANIA ȘC. GIMN. „I. MAIORESCU” BUCERDEA GRÂNOASĂ. 8 M PEPELIA MIHAI
16 MOLDOVAN ALIN SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 8 M LANCRANJAN FLOARE
17 GLIGOR DRAGOȘ ȘC. GIM. CÎMPENI 7.9 M BONCUȚIU SIMONA
18 DREGHICI ANTONIA SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 7.8 M LANCRANJAN FLOARE
19 GALDĂU IONELA ȘTEFANIA ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 7.8 M BALEA ELENA
20 HOROBA ROBERT ȘC.GIMN.NR.3 CUGIR 7.8 M MĂRGINEAN-BOTA CLAUDIU
21 IOICA NATALIA COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 7.8 M SIMU ALEXANDRU
22 TÎRZIU BOGDAN COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 7.6 M BULBUCAN MIOARA
23 ONEȚIU DANA LETIȚIA ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 7.4 BALEA ELENA
24 TIMAR ANDREI SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 7.3 LANCRANJAN FLOARE
25 DOCEA DAVID ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD 7.1 MACARIE LUMINIȚA
26 RUS ANDREEA COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 6.9 SIMU ALEXANDRU
27 DRAGAN FILIP ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, IULIU MANIU,, VINȚU DE JOS 6.7 SUCIU CRISTIAN TIBERIU
28 URIEȘU DAVID ȘC.GIMN.NR.3 CUGIR 6.7 MĂRGINEAN-BOTA CLAUDIU
29 TURCU ALEXIA COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 6.6 SIMU ALEXANDRU
30 BELINSCHI EDUARD ȘC.GIMN.SINGIDAVA CUGIR 6.5 ROTAR DORINA
31 STOICA G. ANA GRAȚIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA OCNA MUREȘ 5.9 BADU ISTINA
32 RÎȘTEIU DANA ANTONIA ȘC. GIM. ,,NICODIM GANEA” BISTRA 4.4 BALEA ELENA
33 ACHIMEȚ ANDRA NICOLETA COL. NAȚ. ,,AVRAM IANCU” CÎMPENI Absent BONCUȚIU SIMONA
34 BIRILĂ PAUL COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ Absent SIMU ALEXANDRU
35 JURJ A. GABRIEL AUREL ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA OCNA MUREȘ Absent BADU ISTINA
36 MACAVEI SONIA MARIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD Absent MACARIE LUMINIȚA
37 MARIAN D. I. DANIELA ANAMARIA LICEUL ,,H.C.C.’’ ABRUD Absent COSTEA LEONTIN
38 MOGA VICTORIA SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA Absent LANCRANJAN FLOARE
39 NARITA V. V. IOANA CALERIA LICEUL ,,H.C.C.” ABRUD Absent COSTEA LEONTIN
Clasa a VII-a
1 BELCIU CARLA-MARIA COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 9.60 I BULBUCAN MIOARA
2 PUIA TIMOTEI COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 9.60 I BULBUCAN MIOARA
3 AIRINEI MARIA-CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 9.30 II BULBUCAN MIOARA
4 BLAGA REBECA-IOANA COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 9.30 II BULBUCAN MIOARA
5 PETRAȘ KEVIN COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 9.20 III BULBUCAN MIOARA
6 MUNTEAN DAVID-CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ 9.15 M BULBUCAN MIOARA
7 DAVID GEORGIANA SC. GIM PETRESTI 9.05 M CIBU MARIA
8 PARFENE M. V. DANIEL EMANUEL LICEUL ,,H.C.C.’’ ABRUD 9.05 M COSTEA LEONTIN
9 GAIȚA ȘTEFANIA ȘC. GIM. CÎMPENI 8.70 M BONCUȚIU SIMONA
10 MUNTEA ALEXANDRU ȘC. GIM. CÎMPENI 8.30 M BONCUȚIU SIMONA
11 BUDA GELU ȘC.GIMN.NR.3 CUGIR 8.25 M MĂRGINEAN-BOTA CLAUDIU
12 VELICEA DORINA COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 8.05 M BENICEAN EUGEN
13 CORBEAN TUDOR ȘC. GIMN. „TOMA COCIȘIU”, BLAJ 7.90 M BENICEAN EUGEN
14 FELEA L. V. DAIANA ALEXANDRA LICEUL ,,H.C.C.’’ ABRUD 7.90 M COSTEA LEONTIN
15 OJOG DARIA SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 7.40 LANCRANJAN FLOARE
16 BALACIU LAURENȚIU ȘC.GIMN.NR.3 CUGIR 7.20 MĂRGINEAN-BOTA CLAUDIU
17 RUS ANDREI ȘC.GIMN.NR.3 CUGIR 7.05 MĂRGINEAN-BOTA CLAUDIU
18 MOLDOVAN IOANA SCOALA GIMNAZIALA VASILE GOLDIS ALBA IULIA 6.90 LANCRANJAN FLOARE
19 ZOTA IOANA ANDREEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” IGHU 6.90 STEF ALINA
20 CIORAN ANDRADA ȘC.GIMN.NR.3 CUGIR 6.65 MĂRGINEAN-BOTA CLAUDIU
21 LUNCEAN ANDREI COL. NAȚ. „I. M. CLAIN” BLAJ 6.40 BENICEAN EUGEN
22 STAN ANDA MARIA ȘC. GIM. CÎMPENI 6.10 BONCUȚIU SIMONA
23 BOLDOȘAN CARMEN ȘC.GIMN.DAVID PRODAN SĂLIȘTE 5.95 SUCIU CRISTIAN
24 MARIAN EMILIAN ILIE ȘC. GIM. CÎMPENI 5.25 BONCUȚIU SIMONA
25 LEAHU ANDREEA ȘC. GIM. ,,AVRAM IANCU” AVRAM IANCU Absent PLEȘA ADELA
26 LEAHU MIHAI ȘC. GIM. ,,AVRAM IANCU” AVRAM IANCU Absent PLEȘA ADELA
27 MUNTEAN ANTONIO ȘC.GIMN.DAVID PRODAN SĂLIȘTE Absent SUCIU CRISTIAN
28 STAN ANDREEA IOANA ȘC. GIM. CÎMPENI Absent BONCUȚIU SIMONA