Rezultate Simulare Evaluarea Națională 2026: Când sunt afișate notele și unde pot fi vizualizate de elevi
Elevii din clasasele a VIII-a din România, care au participat la simularea Evaluării Naționale 2026, vor afla rezultatele luni, 30 martie, după finalizarea corectării lucrărilor, acestea urmând să fie comunicate la nivelul fiecărei unități de învățământ.
Cu caracter orientativ, notele indică nivelul de pregătire înaintea probelor din vară și sunt utilizate pentru monitorizarea progresului școlar. Spre deosebire de varianta oficială, această etapă nu include o procedură standardizată de contestații la nivel național.
Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a reprezintă principalul instrument de evaluare externă a competențelor dobândite pe parcursul ciclului gimnazial. Examenul este organizat anual și se desfășoară într-o singură sesiune.
Rezultatele simulării nu sunt făcute publice
Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate public, spre deosebire de evaluarea oficială din vară. Acestea sunt comunicate individual, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin intermediul profesorilor sau al diriginților, fără a fi centralizate pe o platformă națională.
Pentru respectarea regulilor privind protecția datelor personale, notele sunt prezentate în format anonimizat. Fiecare elev este identificat printr-un cod unic, primit la începutul probelor, iar listele întocmite la nivelul școlilor sau inspectoratelor includ acest cod, alături de punctajele obținute, media generală și eventuale mențiuni, precum „absent” sau „eliminat”.
Notele nu sunt trecute automat în catalog
Rezultatele obținute la simulare au un rol exclusiv orientativ și nu sunt introduse automat în catalog. În anumite situații, acestea pot fi consemnate doar la solicitarea elevului. Notele sunt cunoscute doar de elevi, profesori și, după caz, de părinți, fiind utilizate pentru evaluarea nivelului de pregătire.
La nivelul fiecărei școli, acestea sunt analizate în cadrul unor discuții individuale, la clasă sau în ședințe cu părinții, precum și în consiliile profesorale, pentru a stabili măsuri de îmbunătățire a performanțelor.
Simularea Evaluării Naționale are rolul de a oferi o imagine realistă asupra nivelului de pregătire al elevilor, fără a influența media de admitere la liceu. În funcție de rezultate, cadrele didactice pot ajusta metodele de predare, iar elevii își pot calibra efortul de studiu.
În același timp, testarea permite familiarizarea cu structura subiectelor și cu condițiile de desfășurare a probelor, contribuind la o mai bună gestionare a examenului final.
Calendar complet pentru Evaluarea Națională 2026
-8 – 12 iunie 2026 – Înscrierea la Evaluarea Națională;
-12 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
-22 iunie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă;
-24 iunie 2026 – Matematica – probă scrisă;
-26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă;
-1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00); vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00);
-2 – 3 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
-4 – 7 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;
-8 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.
Subiectele pentru Evaluarea nationala pentru absolvenții clasei a VIII-a la disciplina limba și literatura romana se realizeaza în conformitate cu programa de examen aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 3237/2021.
26-30 martie 2026 | Informare meteo de vreme rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ploi. Ninsori și strat de zăpadă la munte
26-30 martie 2026 | Informare meteo de vreme rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ploi. Ninsori și strat de zăpadă la munte Meteorologii ANM au emis joi, 26 martie 2026, o informare meteo de vreme rea valabilă în intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora […]
Ilie Bolojan, despre carburanți: ,,Spre sfârșitul lunii martie să luăm în calcul alte elemente de intervenție, dar după ce vedem că prețul ajunge la o anumită stabilizare și lucrurile se reglează”
Ilie Bolojan, despre carburanți: ,,Spre sfârșitul lunii martie să luăm în calcul alte elemente de intervenție, dar după ce vedem că prețul ajunge la o anumită stabilizare și lucrurile se reglează” Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Executivul ia în calcul mai multe variante de intervenție pe piața carburanților, dar subliniază că orice decizie trebuie […]
Legea FEMICIDULUI, votatĂ în Parlament: Prevede pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață
Legea FEMICIDULUI, votatĂ în Parlament: Prevede pedepse severe, inclusiv închisoarea pe viață Legea care definește pentru prima dată femicidul în legislația din România a fost votată decizional de deputați. Inițiativa prevede pedepse severe, chiar și închisoarea pe viață. Proiectul, semnat de peste 250 de parlamentari, a fost adoptat decizional în Camera Deputaților, cu 284 de […]
26-30 martie 2026 | Informare meteo de vreme rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ploi. Ninsori și strat de zăpadă la munte
26-30 martie 2026 | Informare meteo de vreme rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt...
Ieșirea municipiului Alba Iulia din AIDA-TL și asocierea cu Ciugudul, aprobate. Primarul Gabriel Pleșa: „Trebuie să renunțăm la serviciul actual de transport, care ne stoarce de bani”
Ieșirea municipiului Alba Iulia din AIDA-TL și asocierea cu Ciugudul, aprobate. Primarul Gabriel Pleșa: „Trebuie să renunțăm la serviciul actual...
VIDEO | Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un rol asumat”
Comisar-șef Luminița Prodan, o carieră dedicată Poliției și comunicării: „Am primit apeluri și la 1 noaptea, dar a fost un...
VIDEO | SĂ-RUN-I Trail Race 2026, concurs de alergare montană, sâmbătă, la Zlatna. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, printre participanți
SĂ-RUN-I Trail Race 2026, concurs de alergare montană, sâmbătă, la Zlatna. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, printre participanți SĂ-RUN-I...
SIMULARE Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au susținut testarea la limba maternă
SIMULARE Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au susținut testarea la limba maternă Elevii de clasele a XII-a și a...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu
26 martie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care a adus vestea cea buna Fecioarei Maria, vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu...
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un regat independent
26 Martie: Domnitorul Carol I a fost proclamat primul rege al României. ,,Regele de Oțel’’ care a transformat țara într-un...