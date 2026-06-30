Acord-cadru pentru întreținerea drumurilor de pământ din zonele periurbane într-un oraș din Alba
Acord-cadru pentru întreținerea drumurilor de pământ din zonele periurbane într-un oraș din Alba
Primăria Cugir a lansat, în 26 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de încheiere a unui acord-cadru cu o durată de patru ani privind lucrările de întreținere și reparații ale drumurilor de pământ și pietruite din satele aparținătoare și din zona periurbană Vinerea.
Lucrările vizează drumurile din localitățile Bucuru, Mugești, Călene, Goasele, Bocșitură, Fețeni și Vinerea, unde infrastructura este afectată frecvent de condițiile meteo și de trafic.
Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 1.652.892,56lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 15 iulie 2026.
Acordul-cadru va putea fi încheiat cu maximum trei operatori economici. Contractele subsecvente vor fi atribuite în funcție de necesitățile Primăriei și de fondurile disponibile. Pentru fiecare lucrare executată va fi acordată o garanție de minimum un an.
Caietul de sarcini prevede cerințe tehnice privind execuția lucrărilor, inclusiv verificări ale materialelor, respectarea normelor de siguranță și gestionarea deșeurilor. De asemenea, plata lucrărilor va fi făcută numai după verificarea și acceptarea acestora de către beneficiar.
Constructorii participanți trebuie să demonstreze că dispun de utilajele necesare, printre care excavator sau buldoexcavator, autogreder, autobasculantă și compactor.
Lucrările prevăzute includ reparații ale drumurilor de pământ, decolmatarea rigolelor, repararea podețelor și zidurilor de sprijin, montarea de gabioane și parapeți, precum și alte intervenții necesare pentru stabilizarea terenului și asigurarea circulației.
Potrivit documentației, plățile vor fi efectuate doar după finalizarea etapelor de lucru și recepționarea acestora, iar la încheierea fiecărei lucrări constructorul va avea obligația de a preda amplasamentul curățat și documentația tehnică aferentă.
foto: arhivă
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