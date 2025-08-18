REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate pe edu.ro

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate

Rezultatele la probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2025 au fost afișate, luni, 18 august 2025.

Tot luni, 18 august 2025, de la ora 14.00 la ora 18.00, vor putea fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare, la centrele de examen, în format fizic sau online.

Între 19 și 20 august 2025 va avea loc rezolvarea contestațiilor.

În fine, pe 26 august 2025, se vor afișa online pe bacalaureat.edu.ro rezultatele finale.

Nota minimă de promovare – pentru fiecare probă – este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6.

Secțiune Știri sub articolul principal

