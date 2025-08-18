REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate pe edu.ro
REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate
Rezultatele la probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2025 au fost afișate, luni, 18 august 2025.
CLICK AICI PENTRU REZULTATELE PE ȚARĂ LA BACALAUREATUL 2025, sesiunea 2
CLICK AICI PENTRU REZULTATELE PE ALBA LA BACALAUREATUL 2025, sesiunea 2
Tot luni, 18 august 2025, de la ora 14.00 la ora 18.00, vor putea fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare, la centrele de examen, în format fizic sau online.
Între 19 și 20 august 2025 va avea loc rezolvarea contestațiilor.
În fine, pe 26 august 2025, se vor afișa online pe bacalaureat.edu.ro rezultatele finale.
Nota minimă de promovare – pentru fiecare probă – este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate: Până când pot fi depuse proiectele
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120 de milioane de euro este disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operațional Sănătate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că proiectele pot fi depuse până pe 16 octombrie, pe platforma informatică gestionată de Ministerul […]
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, ce pensii primesc și câți trăiesc cu mai puțin de 1.000 de lei pe lună
Iulie 2025 în cifre oficiale: Câți români sunt pensionari, cât primesc lunar și câți se descurcă cu sub 1.000 de lei În România erau înregistrați, oficial, 4.693.461 de pensionari în luna iulie 2025, arată cele mai recente date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Față de luna precedentă, numărul total al pensionarilor a scăzut […]
Bacalaureat 2025: Astăzi vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua
Bacalaureat 2025: Vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua Luni, 18 august 2025, până la ora 12.00, vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua a Bacalaureatului. Tot luni, 18 august 2025, de la ora 14.00 la ora 18.00, vor putea fi depuse cererile de contestații și cererile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate pe edu.ro
REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate Rezultatele la probele scrise din cadrul celei...
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate: Până când pot fi depuse proiectele
Linie de finanțare europeană disponibilă pentru ambulatoriile de specialitate O nouă linie de finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 120...
Știrea Zilei
VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale meșterilor locali și muzică populară, pe vârful Petreasa
Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale...
VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor
Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...
Curier Județean
Accident rutier între două mașini, în comuna Sălciua. În urma impactului, o femeie a fost rănită
Accident rutier în comuna Sălciua, soldat cu rănirea unei femei. Două mașini au intrat într-o coliziune violentă. O femeie a...
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba: 13 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli
Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba: 13 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11 și 26 de ani
Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: Vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru adolescenți și tineri cu vârste între 11...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru dezvoltarea municipiului Aiud Municipiul Aiud...
Opinii Comentarii
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer
18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...