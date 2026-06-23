Transportul local din Alba Iulia, PARALIZAT. Florin Tomuța, consilier local: „O criză nu se va rezolva niciodată cu o altă criză!”

„O criză nu se va rezolva niciodată cu o altă criză!”, afirmă consilierul local PSD Florin Tomuța, în condițiile în care transportul local din Alba Iulia este paralizat din pricina unei greve a angajaților operatorului de transport STP intrată în a doua săptămână.

„Transportul local din Alba Iulia este în CRIZĂ – acesta este un lucru cert! Consider ca este momentul unei așezări la masă a tuturor factorilor pentru o dezbatere concretă care să dea naștere la soluții imediate . La această masă ar trebui să stea obligatoriu și Consiliul Local care are cea mai bună reprezentativitate din partea locuitorilor. Cetățenii din Alba Iulia doresc soluții nu probleme , nu un război al orgoliilor!”, spune Florin Tomuța.

„Este nevoie de dialog, este nevoie de implicare politică și mai ales este nevoie de ADEVĂR pentru a se înțelege situația cu exactitate, pentru a fi identificate toate problemele REALE în vederea găsirii soluțiilor”, subliniază alesul local albaiulian.

„Ce văd oamenii care ne-au ales și ne-au trimis să-i reprezentăm în CL?

1. Văd stațiile goale și lipsa autobuzelor!

2. Văd ca se întrunesc tot felul de comisii și comitete care nu sunt în stare să ajungă la o concluzie clară sau nu au CVORUM .

3. Văd ca problema rămâne în timp ce părțile bat apa în piua dialogând prin intermediul șoferilor sau a angajaților pe de-o parte sau prin declarații ale municipalității referitoare la facturi sau amenzi!!!”, mai spune Florin Tomuța.

Acesta lansează un apel public pentru depășirea crizei:

„Domnilor, UN FOC NU SE STINGE TURNAND BENZINĂ!! Negocierile se fac bărbătește față în față nu prin interpuși sau avocați (cu tot respectul ptr această profesie). Haideți să găsim o soluție din RESPECT față de cei care ne-au VOTAT!!! Soluții există – trebuie doar să acceptați expertiza și opiniile celor care chiar se pricep!”

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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