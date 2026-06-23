24 iunie 2026 | Caniculă în Alba: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență convocat pentru a stabili măsuri pentru protejarea populației

Caniculă în Alba: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență convocat pentru a stabili măsuri pentru protejarea populației

Având în vedere prognoza meteorologică prin care în perioada următoare se preconizează temperaturi deosebit de ridicate, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, își exprimă poziția fermă în ceea ce privește necesitatea aplicării imediate a tuturor măsurilor destinate protejării populației.

În acest context, prefectul Nicolae Albu a convocat de urgență instituțiile și autoritățile cu responsabilități în gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice extreme: Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică, Unitatea de Primiri Urgențe, Serviciul Județean de Ambulanță, Crucea Roșie, Garda Forestieră, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția Agricolă Județeană Alba și a dispus adoptarea tuturor măsurilor care se impun pentru limitarea riscurilor generate de caniculă.

„Protejarea vieții și sănătății cetățenilor reprezintă o prioritate absolută. Am solicitat tuturor instituțiilor competente să acționeze cu maximă responsabilitate și să pună în aplicare măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor și sprijinirea persoanelor vulnerabile în această perioadă caracterizată de temperaturi extreme”, a declarat prefectul.

Printre măsurile dispuse se numără:

* monitorizarea permanentă a evoluției situației meteorologice;

* verificarea și operaționalizarea punctelor de prim ajutor și hidratare;

* intensificarea acțiunilor de informare a populației privind măsurile de protecție pe timpul caniculei;

* acordarea unei atenții sporite persoanelor vârstnice, copiilor, persoanelor cu afecțiuni medicale și altor categorii vulnerabile;

* verificarea capacității de intervenție a serviciilor de urgență și a structurilor implicate în gestionarea situațiilor de risc.

Instituția Prefectului va monitoriza permanent modul în care sunt aplicate măsurile stabilite și va menține o coordonare strânsă cu toate instituțiile implicate, astfel încât efectele temperaturilor extreme asupra populației să fie reduse la minimum.

Totodată, prefectul Nicolae Albu a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care va adopta în cursul zilei de mâine, 24 iunie a.c., o hotărâre prin care va stabili măsurile concrete care vor fi aplicate la nivelul județului în perioada caniculei, conform Planului de măsuri pentru prevenirea, diminuarea și atenuarea efectelor negative ale caniculei.

„Facem apel la cetățeni să respecte recomandările autorităților, să evite deplasările și activitățile fizice intense în intervalele cu temperaturi foarte ridicate, să se hidrateze corespunzător și să acorde atenție persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate”, se arată într-un comunicat de presă al Prefceturii Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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