Rămâi conectat

Ştirea zilei

Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății

Albaiulienii își vor putea petrece noaptea de Revelion 2025-2026 în Piața Cetății, unde vor avea parte de un spectacol de artificii acompaniat de muzică.

Ca în fiecare an, organizatorii au pregătit, pe lângă focurile de artificii și coloana sonoră, mai multe surprize pentru a marca trecerea dintre ani. Astfel, participanții se vor bucura de șampanie și vor primi un calendar din partea administrației din Alba Iulia.

,,Este deja o tradiție pentru oamenii din Alba Iulia să se întâlnească în noapte dintre ani în Cetate să fim împreună. Este spiritul comunității din Alba Iulia”, a explicat Robert Roman, Manager al Centrului Cultural Palatul Principilor, pentru Ziarul Unirea.

Evenimentul este organizat în Piața Cetății, pe data de 31 decembrie, iar albaiulienii care vor participa se vor bucura de spectacolul impresionant de artificii în noaptea dintre ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție. Cine sunt cei șase procurori și un judecător

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

17 decembrie 2025

De

Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție Șapte magistrați din Alba, respectiv șase procurori și un judecător, s-au înscris pe lista celor care au declarat că îi susțin pe colegii lor care au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție. Până ieri, lista cuprindea peste 800 de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și era din Bistra

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

17 decembrie 2025

De

Cine este șoferul DECEDAT pe DJ 742, după ce s-a răsturnat cu camionul într-o vale: Avea 51 de ani și era din Bistra Victima accidentului mortal de miercuri seara, de pe DJ 742, avea 51 de ani și era din Bistra. Bărbatul se afla la volanul unui autocamion încărcat cu piatră când s-a răsturnat într-o […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Țeapa imobiliară de la Alba Iulia, dată de o falsa descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria: Femeia, plasată sub control judiciar. Cum a fost înșelat brokerul de presupusa posesoare a unei averi impresionante, cu 5 castele și afaceri petroliere

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

17 decembrie 2025

De

Țeapa imobiliară de la Alba Iulia, dată de o falsa descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria: Femeia, plasată sub control judiciar. Cum a fost înșelat brokerul de presupusa posesoare a unei averi impresionante, cu 5 castele și afaceri petroliere Femeia care s-a dat descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria și a dat o […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 6 ore

Lovitură grea pentru șoferii cu mașini vechi: Impozitele ar urma să fie majorate drastic de la 1 ianuarie 2026. Ce pregătește Guvernul

Lovitură grea pentru șoferii cu mașini vechi: Impozitele ar urma să fie majorate drastic de la 1 ianuarie 2026. Ce...
Actualitateacum 12 ore

Ajutorul de 750 de lei pentru montarea de repartitoare, amânat din nou, pentru a treia oară: Statul mută sprijinul de 750 de lei tocmai în 2026

Ajutorul de 750 de lei pentru montarea de repartitoare, amânat din nou, pentru a treia oară: Statul mută sprijinul de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății

Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății Albaiulienii...
Ştirea zileiacum 3 ore

Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție. Cine sunt cei șase procurori și un judecător

Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție Șapte magistrați din Alba, respectiv șase...

Curier Județean

Curier Județeanacum 13 minute

FOTO | ,,Sus la `naltul Cerului” – concert de colinde în Ocna Mureș. Cinci coruri au participat la evenimentul organizat de Asociația Corală Doruleț

,,Sus la `naltul Cerului” – concert de colinde în Ocna Mureș. Cinci coruri au participat la evenimentul organizat de Asociația...
Curier Județeanacum 6 ore

VIDEO | TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a fost rănit

TIR încărcat cu sute de porci, condus de un șofer din Alba, răsturnat pe un drum din Cluj. Șoferul a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 43 de minute

VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”

Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...
Politică Administrațieacum 2 zile

Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu

Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 15 ore

17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor

În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”

16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea