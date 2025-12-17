Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății
Revelion 2025-2026 la Alba Iulia: Foc de artificii, muzică și șampanie în noaptea dintre trecerea anilor în Piața Cetății
Albaiulienii își vor putea petrece noaptea de Revelion 2025-2026 în Piața Cetății, unde vor avea parte de un spectacol de artificii acompaniat de muzică.
Ca în fiecare an, organizatorii au pregătit, pe lângă focurile de artificii și coloana sonoră, mai multe surprize pentru a marca trecerea dintre ani. Astfel, participanții se vor bucura de șampanie și vor primi un calendar din partea administrației din Alba Iulia.
,,Este deja o tradiție pentru oamenii din Alba Iulia să se întâlnească în noapte dintre ani în Cetate să fim împreună. Este spiritul comunității din Alba Iulia”, a explicat Robert Roman, Manager al Centrului Cultural Palatul Principilor, pentru Ziarul Unirea.
Evenimentul este organizat în Piața Cetății, pe data de 31 decembrie, iar albaiulienii care vor participa se vor bucura de spectacolul impresionant de artificii în noaptea dintre ani.
