Reținut pentru violență domestică: Un bărbat din Vințu de Jos și-a agresat și amenințat cu brutalitate soția, după o ceartă
Reținut pentru violență domestică: Un bărbat din Vințu de Jos și-a agresat și amenințat cu brutalitate soția, după o ceartă la domiciliu
Un bărbat de 41 de ani din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după un nou caz de violență domestică. Potrivit IPJ Alba, în seara de 31 august 2025, acesta și-ar fi agresat fizic soția, în vârstă de 42 de ani, și ar fi amenințat-o cu acte de violență, pe fondul consumului de alcool.
Intervenția polițiștilor de la Secția Rurală Vințu de Jos a scos la iveală un risc iminent pentru femeie. După completarea formularului de evaluare, s-a decis emiterea unui ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile, pentru a o proteja pe victimă.
Agresorul a fost dus la secție și reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru violență în familie și amenințare. În cursul zilei de luni, 1 septembrie, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, unde procurorii urmează să decidă ce măsuri legale se vor lua în continuare.
