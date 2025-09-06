Rămâi conectat

Rețelele sociale, invadate de știri false: După zvonurile despre război, apar scenarii alarmiste privind o nouă pandemie

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 16 minute

în

De

Rețelele sociale, invadate de știri false: După valul de zvonuri despre război, circulă acum scenarii alarmiste și manipulări privind o nouă pandemie

Rețelele sociale au fost inundate în ultimele zile de o nouă serie de mesaje alarmiste, care susțin, în mod fals, că ar urma o nouă pandemie și că autoritățile pregătesc restricții dure.

Valul de zvonuri a apărut imediat după ce alte informații nefondate, legate de așa-zisa „intrare în război” a României, și-au pierdut din intensitate.

Apulum Agraria 2025

Noile știri false circulă rapid pe platforme populare, fiind însoțite de imagini manipulate și scenarii dramatice, menite să sperie utilizatorii. Printre acestea se regăsesc idei precum izolarea persoanelor nevaccinate în containere sau reintroducerea stării de urgență.

Specialiștii atrag atenția că astfel de campanii de dezinformare se folosesc de fricile publicului și de lipsa de informare corectă pentru a câștiga vizibilitate. În realitate, nu există nicio dovadă care să indice apariția unei noi pandemii sau impunerea unor măsuri similare celor din trecut. Recomandarea pentru cetățeni este să verifice întotdeauna informațiile din surse oficiale și să nu dea mai departe mesaje alarmiste neverificate.

