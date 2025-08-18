Rețele electrice extinse pe străzile Cutina și Răsăritului din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul

Rețele electrice extinse pe străzile Cutina și Răsăritului din Alba Iulia

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 19 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului „Extindere reţele electrice de distribuţie pe străzile Cutina și Răsăritului, zona Dublihan, mun. Alba Iulia, jud Alba” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Primăria Alba Iulia a solicitat operatorului Distribuție Energie Electrică România extinderea rețelei de energie electrică pe strazile Cutina și Răsăritului, zona Dublihan.

În conformitate cu Legea 123/2012-Legea energiei electrice si prevederile art.16 din Ordinul ANRE nr. 36/2019. Distribuție Energie Electrică România a intocmit, conform prevederilor legislative, studiul de fezabilitate pentru investiția menționată.

Necesitatea realizării acestei investiții rezultă din starea tehnică actuală a rețelelor de distribuție a energiei electrice deținută de către operatorul concesionar al rețelei, respectiv rețelele electrice nu sunt pozate pe toate străzile.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 1992655,89 lei fără TVA, asa cum rezultă din devizul general, iar durata de execuție estimată este de 6 luni.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și din bugetul operatorului Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba.

Conform calculelor de eficiență întocmite de proiectant, în baza Ordinului ANRE nr. 36/2019, cota de cofinanțare a autorității locale este în proporție de 50%, respectiv în sumă de 996.327,95 lei la care se adaugă TVA.

