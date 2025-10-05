Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș: Aviz de mediu pentru proiect

Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș

Direcția Județeană de Mediu de Alba a dat undă verde proiectului care vizează realizarea de rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș.

Potrivit proiectului, în Beldiu rețeaua de canalizare se va executa din conducte PVC KG Dn 250mm, L=cca 2430m, rețeaua fiind cu funcționare gravitațională. Pe rețeaua de canalizare se vor executa 184 de racorduri individuale din conductă de PVC KG Dn 160 mm, L=1840m.

La Pețelca, rețeaua de canalizare se vă executa pe o lungime totală de cca 4148 de metri din conducte de:

– PVC KG Dn 250 mm, L=3245 m-rețeaua cu funcționare gravitațională

– PEHD Dn 110 m, L=cca 903m-rețea sub presiune

Pe rețeaua de canalizare se vor executa 89 de racorduri individuale din conductă de PVC KG Dn 160mm, L=cca 890m.

La Căpud, rețeaua de canalizare se va executa pe o lungime totală de cca 3849 m din conducte de:

– PVC KG Dn 250 mm, L=2459 m-rețeaua cu funcționare gravitațională

– PEHD Dn 110 m, L=cca 1390 m-rețea sub presiune

Pe rețeaua de canalizare se vor executa 94 de racorduri individuale din conductă de PVC KG Dn 160mm, L=cca 940 m.

Debitele de apa uzată estimatee sunt:

Pețelca: Debit de apă uzată mediu:32 mc/zi ( 0,369 l/s)

Căpud: Debit de apă uzată mediu:33,8 mc/zi ( 0,392 l/s)

Beldiu: Debit de apă uzată mediu:68,5 mc/zi ( 0,792 l/s)

10 stații de pompare prevăzute în proiect

Pentru transportul apei menajere colectate din zonele joase ale celor 3 localități au fost prevăzute 10 stații de pompare care se vor echipa cu instalații de pompare corespunzătoare, astfel:

– 5 stații de pompare – Pețelca

– 5 stații de pompare – Căpud

Pentru epurarea apelor uzate din Beldiu, Pețelca și Căpud se prevede execuția a trei stații de epurare mecano-biologice cu nămol activ Stainless Clear, care vor fi dimensionate astfel:

Beldiu: coordonate stereo 70 ( X=401759.88; Y=527199.887) , pe malul drept al răului Mureș, Q uzat mediu= 24 mc/zi

Pețelca: coordonate stereo 70 ( X=402479.47; Y=526167.793) , pe malul stâng al răului Mureș, Q uzat mediu= 18 mc/zi

Căpud: coordonate stereo 70 ( X=401340.283; Y=523486.294) , pe malul stâng al răului Mureș, Q uzat mediu= 36 mc/zi

Fiecare stație de epurare va fi compusă din:

*Treapta de epurare mecanică:

– Stație de pompare influent

– Grătar des manual

Treapta de epurare biologică

Va fi formată dintr-un reactor biologic în care se vor asigura zona de denitrificare și zona de activare (oxidare-nitrificare) în interiorul căreia se va afla decantorul secundar:

-Linia apei :

Bazinul de denitrificare

Bazin de nitrificare-oxidare +decantor secundar

Evacuarea apei uzate epurate în emisar-răul Mureș , prin conducte din PVC Dn 250 mm, L1=146 m Beldiu; L2=135m Petelca; L3=146 m Capud

-Linia nămolului :

Îngroșător nămol

După finalizarea lucrărilor de montare a conductelor de distribuție apă, conductele vor fi îngropate, terenul va fi nivelat, iar ulterior se vor betona sau astfalta suprafețele drumurilor afectate de implementarea proiectului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

