Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă

Circulația rutieră este restricționată miercuri, 28 ianuarie 2026, pe o stradă din municipiul Alba Iulia unde se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă.

În intersecția străzilor Doinei, Vasile Alecsandri și Henri Coandă, Compania Apa CCTA execută lucrări de reabilitare a rețelei. În urma unor probleme apărute în zona respectivă, a fost necesară restricționării circulației pe strada Henri Coandă, în ambele sensuri, cu excepția riveranilor.

,,Reprezentanții Companiei Apa CCTA și ai constructorului au transmis că lucrările vor fi finalizate la jumătatea lunii februarie.

Atenționăm participanții la trafic să circule cu prudență în zonă și să respecte restricțiile de circulație instituite. Vă mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

