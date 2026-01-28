Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Circulația rutieră este restricționată miercuri, 28 ianuarie 2026, pe o stradă din municipiul Alba Iulia unde se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă.
În intersecția străzilor Doinei, Vasile Alecsandri și Henri Coandă, Compania Apa CCTA execută lucrări de reabilitare a rețelei. În urma unor probleme apărute în zona respectivă, a fost necesară restricționării circulației pe strada Henri Coandă, în ambele sensuri, cu excepția riveranilor.
,,Reprezentanții Companiei Apa CCTA și ai constructorului au transmis că lucrările vor fi finalizate la jumătatea lunii februarie.
Atenționăm participanții la trafic să circule cu prudență în zonă și să respecte restricțiile de circulație instituite. Vă mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a reacționat rapid și ferm în cazul unui localnic care a depozitat ilegal deșeuri, chiar în fața blocului. „Un aiudean și-a făcut curățenie în propriul apartament, însă, dintr-o neatenție (vrem să credem), a depozitat deșeurile pe […]
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean Tribunalul Alba a validat mandatul unui nou consilier județean din partea Partidului Social Democrat. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean, lui Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba. Acesta din urmă a fost […]
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în 26 ianuarie 2026, vârsta de 108 de ani. Până în 1989 această zi era marcată prin festivităţi ample şi ode la adresa „celui mai iubit fiu al poporului”. La 26 ianuarie 1918, în Scorniceşti, România, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman
O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut...
Trei minori, cu vârste între 13 și 16 ani, ar fi înjunghiat un taximetrist de 54 de ani. Motivul, neînțelegeri privind achitarea cursei
Trei minori, cu vârste între 13 și 16 ani, ar fi înjunghiat un taximetrist de 54 de ani. Motivul, neînțelegeri...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Percheziții de amploare la Spitalul Orășenesc Câmpeni și nouă domicilii din Alba: Zeci de polițiști ,,au luat cu asalt” instituția medicală
Percheziții de amploare la Spitalul Orășenesc Câmpeni și nouă domicilii din Alba: Zeci de polițiști ,,au luat cu asalt” instituția...
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba: Proiect inedit în valoare de peste 2,4 milioane de lei
Chatbot bazat pe Inteligență Artificială pentru accesul la acte și proceduri administrative al cetățenilor din două localități din Alba Consiliul...
Curier Județean
VIDEO | Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Blaj, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras din mai multe magazine din oraș alimente, băutură și produse cosmetice
Doi tineri de 19 și 20 de ani, din Blaj, REȚINUȚI de polițiști pentru FURT: Au sustras din mai multe...
Peste 350 de elevi au participat la activități de prevenire a violenței în mediul școlar, organizate de IPJ Alba
Peste 350 de elevi au participat la activități de prevenire a violenței în mediul școlar, organizate de IPJ Alba Peste...
Politică Administrație
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră...
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a...
Opinii Comentarii
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...