Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice
Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice
Începând de joi, 22 ianuarie 2026, ora 09:00, se vor institui restricții de circulație pe autostrada A10, Sebeș-Turda, pe sectorul cuprins între km 66+350 și km 66+500, Calea 1, banda 1.
Citește și: VIDEO | Atenție, șoferi! O porțiune din autostrada A10, sensul de mers Aiud – Turda, s-a surpat
Asta pentru efectuarea lucrărilor de foraje geotehnice necesare realizării expertizei tehnice.
„Intervenția este planificată astfel încât să se respecte toate condițiile impuse și să asigure desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.
Circulația rutieră se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.
Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție și să respecte semnalizarea temporară din zona lucrărilor!”, a transmis DRDP Cluj, miercuri, 21 ianuarie 2026.
O porțiune de drum de pe autostrada A10 Sebeș – Turda s-a surpat, în octombrie 2025, pe sensul de mers Turda – Aiud, ziarulunirea.ro anunțând în premieră acest incident.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Codul rutier 2026 | Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră
Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră Una dintre cele mai frecvente abateri rutiere este reprezentată de folosirea telefonului la volan. Astfel, legislația rutieră a devenit mai strictă, iar șoferii prinși cu telefonul în mână sau la ureche riscă inclusiv suspendarea permisului. Telefonul, folosit tot mai […]
VIDEO | Cum decurg lucrările pe sectorul lipsă al Autostrăzii A1: Peste 550 de muncitori și operatori și 200 de utilaje pe teren pentru realizarea galeriilor tunelurilor
Cum decurg lucrările pe sectorul lipsă al Autostrăzii A1: Peste 550 de muncitori și operatori și 200 de utilaje pe teren pentru realizarea galeriilor tunelurilor Lucrările de pe sectorul autostrăzii A1 Margina – Holdea se desfășoară preponderent pentru realizarea galeriilor tunelurilor. Se lucrează în mai multe fronturi, atât în subteran, cât și în zonele realizate […]
Călin Georgescu, în instanță. Este judecat alături de gruparea mercenarului Potra
Călin Georgescu, în instanță. Este judecat alături de gruparea mercenarului Potra Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 21 ianuarie 2026, la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu a ajuns la instanță însoțit de bodyguarzi, în timp ce Potra urmează să […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice
Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice Începând de...
Codul rutier 2026 | Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră
Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră Una dintre cele mai...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și un autocamion. O fetiță de 5 ani și un bărbat, în stare gravă. Trafic deviat
Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și...
Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba: În ce constau
Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba Primăria Câmpeni a...
Curier Județean
Care este rata de vaccinare antirujeolică în Alba comparativ cu media națională: Diferențe mari între prima și a doua doză
Care este rata de vaccinare antirujeolică în Alba comparativ cu media națională: Diferențe mari între prima și a doua doză...
Bărbat din Cisnădie, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Va sta 3 luni după gratii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere
Bărbat din Cisnădie, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Va sta 3 luni după gratii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere Un bărbat,...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...
21 ianuarie 1648: La Alba Iulia (Bălgrad) apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, operă de referinţă pentru traducerile ulterioare ale Sfintei Scripturi
21 ianuarie 1648: La Alba Iulia (Bălgrad) apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, operă de referinţă...