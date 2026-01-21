Actualitate

Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

De

Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice

Începând de joi, 22 ianuarie 2026, ora 09:00, se vor institui restricții de circulație pe autostrada A10, Sebeș-Turda, pe sectorul cuprins între km 66+350 și km 66+500, Calea 1, banda 1.

Citește și: VIDEO | Atenție, șoferi! O porțiune din autostrada A10, sensul de mers Aiud – Turda, s-a surpat

Asta pentru efectuarea lucrărilor de foraje geotehnice necesare realizării expertizei tehnice.

„Intervenția este planificată astfel încât să se respecte toate condițiile impuse și să asigure desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Circulația rutieră se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție și să respecte semnalizarea temporară din zona lucrărilor!”, a transmis DRDP Cluj, miercuri, 21 ianuarie 2026.

O porțiune de drum de pe autostrada A10 Sebeș – Turda s-a surpat, în octombrie 2025, pe sensul de mers Turda – Aiud, ziarulunirea.ro anunțând în premieră acest incident.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Codul rutier 2026 | Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră

Mif Lorena

Publicat

acum 2 ore

în

21 ianuarie 2026

De

Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră Una dintre cele mai frecvente abateri rutiere este reprezentată de folosirea telefonului la volan. Astfel, legislația rutieră a devenit mai strictă, iar șoferii prinși cu telefonul în mână sau la ureche riscă inclusiv suspendarea permisului. Telefonul, folosit tot mai […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Cum decurg lucrările pe sectorul lipsă al Autostrăzii A1: Peste 550 de muncitori și operatori și 200 de utilaje pe teren pentru realizarea galeriilor tunelurilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

21 ianuarie 2026

De

Cum decurg lucrările pe sectorul lipsă al Autostrăzii A1: Peste 550 de muncitori și operatori și 200 de utilaje pe teren pentru realizarea galeriilor tunelurilor Lucrările de pe sectorul autostrăzii A1 Margina – Holdea se desfășoară preponderent pentru realizarea galeriilor tunelurilor. Se lucrează în mai multe fronturi, atât în subteran, cât și în zonele realizate […]

Citește mai mult

Actualitate

Călin Georgescu, în instanță. Este judecat alături de gruparea mercenarului Potra

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

21 ianuarie 2026

De

Călin Georgescu, în instanță. Este judecat alături de gruparea mercenarului Potra Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 21 ianuarie 2026, la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu a ajuns la instanță însoțit de bodyguarzi, în timp ce Potra urmează să […]

Citește mai mult