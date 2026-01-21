Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice

Începând de joi, 22 ianuarie 2026, ora 09:00, se vor institui restricții de circulație pe autostrada A10, Sebeș-Turda, pe sectorul cuprins între km 66+350 și km 66+500, Calea 1, banda 1.

Asta pentru efectuarea lucrărilor de foraje geotehnice necesare realizării expertizei tehnice.

„Intervenția este planificată astfel încât să se respecte toate condițiile impuse și să asigure desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Circulația rutieră se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Rugăm participanții la trafic să circule cu atenție și să respecte semnalizarea temporară din zona lucrărilor!”, a transmis DRDP Cluj, miercuri, 21 ianuarie 2026.

O porțiune de drum de pe autostrada A10 Sebeș – Turda s-a surpat, în octombrie 2025, pe sensul de mers Turda – Aiud, ziarulunirea.ro anunțând în premieră acest incident.

