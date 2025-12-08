Restaurantele, barurile și terasele din Alba, în vizorul ISU Alba: Amenzi de peste 107.000 lei, pentru fumat în spații închise și funcționare fără autorizație de securitate la incendiu

ISU Alba a continuat acțiunile de control pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență. Au fost date amenzi de peste 107.000 lei.

În continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au desfășurat în perioada 05-07 decembrie 2025, controale tematice inopinate la operatori economici cu destinația de comerț (restaurante, cluburi, terase, baruri).

Au fost constatate 15 nereguli, fiind aplicate 15 sancțiuni contravenționale din care 10 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 107.500 lei.

Din cele cinci amenzi, doua amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea interdicției în ceea ce privește fumatul în spații închise, în cuantum de 20.000 lei și două amenzi au fost aplicate pentru funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, în cuantum de 85.000 lei.

In scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba.

