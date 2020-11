Replica Unirii Alba Iulia, la adresa antrenorului Paul Ciucă, după derby-ul „de Alba”cu Industria Galda: „Vom seziza Comisia de Disciplină a FRF și așteptăm scuze publice”!

„Războiul” din teren, de la derby-ul „de Alba” de miercuri, dintre Industria Galda de Jos și Unirea Alba Iulia, câștigat de vizitatori, în minutul 90, după ce au întors scorul (2-1), continuă și la nivel declarativ. Antrenorul gazdelor, Paul Ciucă, și-a exprimat punctul de vedere printr-un mesaj extrem de dur, însă replica „alb-negrilor” nu s-a lăsat prea mult așteptată. Într-o postare pe rețelele sociale, Unirea Alba Iulia și-a prezentat punctul de vedere mențioând că așteaptă scuze publice și că va sesiza Comisia de Disciplină din cadrul FRF.

*Paul Ciucă: „Jaf, hoție, crimă cu premeditare”

„Jaf, jaf, jaf, jaf, jaf, jaf, jaf, hoție, hoție, hoție, hoție, hoție, hoție, crimă cu premeditare ,crimă cu premeditare, crimă cu premeditare. Oare cum pot dormi învingătorii de astăzi și mai ales conducătorii? Ce întrebare prostească am pus ,iertare, păi pentru oamenii ăștia e modul lor de viată. Îmi pare rău că am zis adevărul, dar nu am mai putut răbda”‘, a transmis Paul Ciucă, un mesaj extrem de dur.

*Unirea Alba Iulia: „O gravă abatere de la normele sportive și civilizație”

Urmare a declarațiilor antrenorului secund al echipei Industria Galda, d-l Paul Ciucă, proferate public în timpul și la finalul meciului și remise presei, clubul AFC Unirea 1924, face următorul comunicat oficial: