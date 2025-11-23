Ministrul Sănătății afirmă că analizele preventive nu reprezintă o urgență. Ce crede despre amendarea celor care refuză screeningul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că populația trebuie informată despre importanța screeningului, analizele preventive care permit depistarea timpurie a unor boli. Potrivit acestuia, fiecare persoană asigurată ar trebui să se prezinte, după programare, la medicul de familie pentru un control și recomandarea investigațiilor necesare.
Rogobete a subliniat că screeningul nu reprezintă o urgență medico-chirurgicală, iar programările pot fi amânate chiar și două-trei luni fără risc major. „Este important ca oamenii să fie informați din timp și să înțeleagă că screeningul se realizează programat, nu imediat.
Dacă cineva se programează peste trei luni, nu este o tragedie”, a explicat ministrul după Reuniunea Grupului tehnic de lucru pentru Strategia Națională de Prevenție în Sănătate.
El a mai precizat că screeningul include analize de laborator și investigații precum ecografia sau mamografia, care permit detectarea bolilor în stadii incipiente, când tratamentul este mult mai eficient. Medicii de familie vor avea rolul principal în informarea pacienților, iar Ministerul Sănătății va susține acest proces prin campanii de informare publică.
Întrebat dacă se ia în calcul amendarea celor care refuză testarea preventivă, Rogobete a fost clar: „Nu sunt de acord cu amenda”.
