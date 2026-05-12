16 mai 2026 | La Sebeș, tangoul se întâlnește cu opera la Festivalul „Lucian Blaga”. Spectacolul muzical-coregrafic ,,Tango meets Opera”

La Sebeș, tangoul se întâlnește cu opera la Festivalul „Lucian Blaga”. Spectacolul muzical-coregrafic ,,Tango meets Opera”

La Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, pe data de 16 mai, de la ora 19:00, va avea loc spectacolul muzical coregrafic TANGO MEETS OPERA.

TANGO MEETS OPERA este evenimentul propus de Cluj Tango Orchestra, în parteneriat cu Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Ambasada Republicii Argentina în România. Un spectacol rafinat care îmbină vocea de opera cu sensibilitatea muzicii de tango argentinian.

Cu o experiență scenică bogată, de peste 200 de concerte în sălile de filarmonică, aducem în fata publicului larg o fărâmă din frumusețea și magia muzicii de tango argentinian.

O voce sensibilă și absolut extraordinară, mezzosoprana IULIA MERCA (Opera Națională Română din Cluj Napoca), va îmbina rafinamentul operei cu pasiunea tango-ului argentinian, aducând în fața dumneavoastră cele mai frumoase lucrări ale genului.

Instrumentiștii care vor urca pe scenă pentru dumneavoastră sunt :

Irina Indrei – pian (Opera Maghiară Cluj-Napoca)

Sorin Robert Indrei – bandoneon (Academia de Muzică București)

Milena Vâdan – vioara (Academia de Muzică Cluj-Napoca)

Emanuel Elcean – contrabas (Academia de Muzică Cluj-Napoca)

Adrian Lup – violoncel (Colegiul de Muzică din Cluj-Napoca)

Tabloul serii este completat de dansatori profesioniști, Irina Croitoru și Alin Bogdan, de la „Tango Otros Aires”, un cuplu tânăr și efervescent, cu o tehnică impecabilă, doi dintre cei mai reprezentativi instructori de tango argentinian din Transilvania.

Gazda acestui spectacol, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, vă așteaptă cu drag, au transmis organizatorii.

Pentru rezervări vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0372-930929 sau să ne scrieți pe adresa de email: [email protected].

