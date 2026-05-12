Curier Județean

16 mai 2026 | La Sebeș, tangoul se întâlnește cu opera la Festivalul „Lucian Blaga”. Spectacolul muzical-coregrafic ,,Tango meets Opera”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 51 de minute

în

De

La Sebeș, tangoul se întâlnește cu opera la Festivalul „Lucian Blaga”. Spectacolul muzical-coregrafic ,,Tango meets Opera”

La Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, pe data de 16 mai, de la ora 19:00, va avea loc spectacolul muzical coregrafic TANGO MEETS OPERA.

TANGO MEETS OPERA este evenimentul propus de Cluj Tango Orchestra,  în parteneriat cu Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Ambasada Republicii Argentina în România. Un spectacol rafinat care îmbină vocea de opera cu sensibilitatea muzicii de tango argentinian. 

Cu o experiență scenică bogată, de peste 200 de concerte în sălile de filarmonică,  aducem în fata publicului larg o fărâmă din frumusețea și magia muzicii de tango argentinian.

O voce sensibilă și absolut extraordinară, mezzosoprana IULIA MERCA (Opera Națională Română din Cluj Napoca), va îmbina rafinamentul operei cu pasiunea tango-ului argentinian, aducând în fața dumneavoastră cele mai frumoase lucrări ale genului. 

Instrumentiștii care vor urca pe scenă pentru dumneavoastră sunt :

  • Irina Indrei – pian (Opera Maghiară Cluj-Napoca)
  • Sorin Robert Indrei – bandoneon (Academia de Muzică București)
  • Milena Vâdan – vioara (Academia de Muzică Cluj-Napoca)
  • Emanuel Elcean – contrabas (Academia de Muzică Cluj-Napoca)
  • Adrian Lup – violoncel (Colegiul de Muzică din Cluj-Napoca)

Tabloul serii este completat de dansatori profesioniști,  Irina Croitoru și Alin Bogdan, de la „Tango Otros Aires”, un cuplu tânăr și efervescent, cu o tehnică impecabilă, doi dintre cei mai reprezentativi instructori de tango argentinian din Transilvania. 

Gazda acestui spectacol, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, vă așteaptă cu drag, au transmis organizatorii.

Pentru rezervări vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0372-930929 sau să ne scrieți pe adresa de email: [email protected].

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO ȘTIREA TA | Posibilă poluare pe râul Ampoi: Garda de Mediu a trimis o echipă pentru a verifica situația

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

12 mai 2026

De

Posibilă poluare pe râul Ampoi: Garda de Mediu a trimis un echipaj pentru a verifica situația Un videoclip publicat pe o rețea de socializare, într-un grup destinat persoanelor din Alba Iulia, arată o posibilă poluare pe râul Ampoi, în zona Alba Carolina Mall. Mai exact, în filmare se poate observa un lichid, de culoare deschisă, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Cugir, prins BĂUT la volanul unui autoturism pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

12 mai 2026

De

Tânăr din Cugir, prins BĂUT la volanul unui autoturism pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat Un tânăr de 24 de ani din Cugir a fost prins de polițiști în timp ce se afla la volanul unui autoturism sub efectul băuturilor alcoolice. Conform IPJ Alba, la […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT rutier pe o stradă din Cugir: Un șofer BĂUT a intrat cu mașina într-un gard. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

12 mai 2026

De

ACCIDENT rutier pe o stradă din Cugir: Un șofer BĂUT a intrat cu mașina într-un gard. Ce alcoolemie avea Un accident rutier a avut loc pe strada Ion Budai Deleanu din Cugir, în dimineața zilei de 12 mai, atunci când un șofer băut a intrat cu autoturismul într-un gard al unor imobile. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult