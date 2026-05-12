12 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară. Averse torențiale, grindină și vânt până la marți noaptea. Lapoviță și ninsoare la munte, până joi

Meteorologii ANM au emis marți noi avertizări cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară, valabile până la ora 22.00.

În intervalul 12 mai, ora 10.00 – 14 mai, ora 10.00 este anunțată o răcire accentuată, lapoviță și ninsoare în zonele montane.

Marți (12 mai) valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

COD GALBEN 12 mai, ora 10 – 12 mai, ora 22

În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte, vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (rafale de 50…60 km/h și izolat de 70…90 km/h), grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI