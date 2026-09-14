Ciorba de fasole în 2026: Cu afumătură sau fără? Ce știm din tradiția culinară românească

Ciorba de fasole este una dintre acele mâncăruri în care disputa nu ține doar de gust, ci și de tradiție, sațietate și felul în care vrem să mâncăm. O variantă este simplă, bazată pe fasole, legume și verdeață. Cealaltă vine cu ciolan, costiță sau altă afumătură și transformă ciorba într-un preparat mult mai intens. Dar care este, de fapt, alegerea mai bună?

Varianta simplă: fasolea în prim-plan

Ciorba fără carne afumată pune accentul pe ingredientul principal: fasolea. Boabele aduc proteine vegetale și fibre, în timp ce ceapa, morcovul, țelina, ardeiul și verdețurile construiesc gustul.

Este o variantă mai ușoară și mai flexibilă. Poate fi acrișoară cu borș, oțet sau zeamă de lămâie și poate primi leuștean, tarhon, cimbru ori alte verdețuri, în funcție de tradiția familiei și regiune.

Avantajul major: gustul rămâne mai curat, iar ciorba poate fi adaptată mai ușor unei mese fără carne.

Afumătura: lovitura de gust

În cealaltă tabără se află ciorba de fasole cu ciolan, costiță, scăriță sau cârnați afumați. Sursele culinare românești o prezintă constant drept una dintre variantele tradiționale și consistente ale preparatului. În special în rețetele ardelenești apar afumătura, tarhonul și un element acru, combinație care dă ciorbei caracterul ei puternic.

Aici se produce însă schimbarea esențială: afumătura nu mai este doar un ingredient, ci devine parte din identitatea gustului. Grăsimea și aroma de fum se transferă în zeamă, iar fasolea capătă o savoare pe care varianta simplă nu o poate reproduce.

Cu alte cuvinte, dacă varianta simplă spune „fasole”, cea cu afumătură spune „ciorbă de fasole ca la bunici”.

Tradiția nu înseamnă însă o singură rețetă

Un lucru important se pierde adesea în această dezbatere: nu există o singură rețetă românească, universală, de ciorbă de fasole.

Rețetele publicate în ultimii ani diferă considerabil: unele folosesc ciolan, altele costiță sau cârnați; unele recomandă tarhon, altele cimbru și leuștean; acrirea poate fi făcută cu borș, oțet, lămâie sau chiar zeamă de murături.

Prin urmare, ideea că numai o anumită combinație este „autentică” trebuie privită cu prudență. Bucătăria românească este, în acest caz, mai degrabă o colecție de variante regionale și familiale decât o rețetă rigidă.

Și partea nutrițională contează

Fasolea rămâne baza nutritivă a preparatului, oferind proteine vegetale și fibre. Adăugarea afumăturii crește însă densitatea energetică și, în funcție de produs și cantitate, poate crește aportul de grăsimi și sare.

Așadar, afirmația „ciorba de fasole cu afumătură este sănătoasă” este prea categorică. Fasolea este partea nutritivă valoroasă; afumătura este, în primul rând, ingredientul care aduce savoare și consistență. Unele rețete culinare estimează, de exemplu, aproximativ 350 kcal pentru o porție, dar asemenea cifre variază enorm în funcție de cantitatea și tipul de carne, ulei și restul ingredientelor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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