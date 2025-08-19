Regulament pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului elevilor din municipiul Alba Iulia, la aprobare în Consiliul Local
Regulament pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului elevilor din municipiul Alba Iulia
Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 19 august 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului elevilor din municipiul Alba Iulia.
Conform unui raport al Serviciului Poliția Locală, regulamentul stabilește condițiile generale în care pot fi utilizate autovehiculele școlare destinate transportului elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Alba Iulia, precum și cadrele didactice ale acestor unități de învățământ de stat.
„Scopul implementării acestui sistem de transport școlar, cu mijloace de transport electrice, este de a îndeplini exigenţele organizării unui proces educaţional care protejează mediul, de a contribui la promovarea mobilității durabile și la reducerea emisiilor de carbon în municipiul Alba Iulia, de a veni în sprijinul elevilor din zonele unde mijloacele de transport sunt deficitare, iar prin această măsură se dorește prevenirea fenomenului de abandon școlar și asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii.
Regulamentul pentru utilizarea mijloacelor de transport școlar este important având în vedere faptul că sunt prezentate cerințele tehnico-organizatorice care trebuie îndeplinite de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia și unitatea de învățământ pentru asigurarea siguranței transportului elevilor de la domiciliu la unitățile școlare unde urmează cursurile sau alte activități educative.
Utilizarea mijloacelor de transport școlar va fi realizată în condiții de siguranță și eficiență respectând reglementările legale în vigoare în domeniul circulația pe drumurile publice, respectiv normele privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2024 privind utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat, în scopul deplasării elevilor la cursuri, unitățile de învățământ transmit graficul de circulaţie, traseul/traseele, locul de îmbarcare, numărul de elevi transportaţi într-o cursă şi numărul de curse efectuate zilnic, pe durata desfăşurării cursurilor anului şcolar curent. De asemenea în scopul deplasării elevilor şi cadrelor didactice la activităţi culturale/educative, de natură să contribuie la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socioemoţionale, pentru autovehiculele şcolare, unitatea de învăţământ transmite primarului: locul de îmbarcare, locul de destinaţie/punctele de destinaţie, traseul/traseele, durata, perioada de efectuare a traseului/traseelor şi frecvenţa.
Traseul/traseele cu locul de îmbarcare şi debarcare ale deplasărilor, cu mijloacele de transport școlar, sunt aprobate prin hotărâre a autorităţii deliberative la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale”, se arată în raportul amintit.
