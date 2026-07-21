Definitivat 2026 în Alba: Promovabilitatea a scăzut față de anul trecut. Nicio medie de 10
Definitivat 2026 în Alba: Promovabilitatea a scăzut față de anul trecut. Nicio medie de 10
Rezultatele inițiale ale examenului național de definitivare în învățământ, publicate de Ministerul Educației, marți, 21 iulie 2026, indică o ușoară scădere a promovabilității în județul Alba comparativ cu sesiunea precedentă. Dacă în 2025 rata de promovare a fost de 72,3%, în acest an aceasta a ajuns la 69,7%, ceea ce înseamnă un recul de 2,6 puncte procentuale.
Citește și: Foto | Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba
O altă diferență semnificativă față de anul trecut este lipsa mediilor maxime. În sesiunea 2025, doi candidați din Alba au obținut nota 10 la examenul de definitivat, performanță care nu a fost egalată în 2026. În acest an, cea mai mare medie obținută în județ este sub nota maximă, potrivit rezultatelor publicate pe platforma oficială a examenului.
Și numărul participanților a fost mai redus față de anul precedent. La sesiunea din 2026 au participat mai puțini candidați decât în 2025, tendință care se reflectă și în numărul total al celor declarați promovați.
Examenul de definitivat reprezintă etapa prin care cadrele didactice debutante dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Pentru promovare este necesară obținerea unei medii de cel puțin 8, calculată conform metodologiei Ministerului Educației.
Rezultatele afișate sunt cele înainte de soluționarea contestațiilor. După reevaluarea lucrărilor, Ministerul Educației va publica rezultatele finale, care pot modifica atât situația individuală a candidaților, cât și rata de promovare la nivelul județului Alba.
foto – cu rol ilustrativ
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
20-22 iulie 2026 | Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului
Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului Chiar dacă este vacanță, studenții Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de la specializările Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, Educație Fizică și Sportivă, Cercetarea, Conservarea şi Valorificarea Patrimoniului Istoric și Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii, se află în […]
Update Foto | Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești
Incendiu în Alba Iulia: A ars vegetația uscată pe o suprafață de aproximativ 100 mp în Micești Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de luni, 20 iulie 2026 în Alba Iulia. Este vorba de un incendiu de vegetație uscată. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată […]
20 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii rutieri acționează astăzi, luni, 20 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
21-23 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic
Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt puternic Până joi, 23 iulie 2026, județul...
Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Răcoare și ploi la final de iulie, apoi revine canicula. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi vremea în România până în 17 august 2026: Răcoare și ploi la final de iulie, apoi revine...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom
Accident rutier la intrare în Alba Iulia: Patru mașini s-au ciocnit la Oarda, lângă benzinăria Petrom Un accident rutier a...
Foto | Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba
Profesorul Rareș Miklos, un nume cunoscut în atletismul din România, cea mai mare medie la Definitivat 2026 în Alba Rareș...
Curier Județean
Definitivat 2026 în Alba: Promovabilitatea a scăzut față de anul trecut. Nicio medie de 10
Definitivat 2026 în Alba: Promovabilitatea a scăzut față de anul trecut. Nicio medie de 10 Rezultatele inițiale ale examenului național...
20-22 iulie 2026 | Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului
Concurs de orientare turistică și vizite de studiu dedicate studenților UAB în Țara Hațegului Chiar dacă este vacanță, studenții Universității...
Politică Administrație
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea mai bună dovadă de respect față de cetățeni și față de comunitate”
De la fonduri guvernamentale la bani europeni: Strategia din spatele marilor investiții din Cugir. Adrian Teban: ,,Finalizarea proiectelor este cea...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...