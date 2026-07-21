Definitivat 2026 în Alba: Promovabilitatea a scăzut față de anul trecut. Nicio medie de 10

Rezultatele inițiale ale examenului național de definitivare în învățământ, publicate de Ministerul Educației, marți, 21 iulie 2026, indică o ușoară scădere a promovabilității în județul Alba comparativ cu sesiunea precedentă. Dacă în 2025 rata de promovare a fost de 72,3%, în acest an aceasta a ajuns la 69,7%, ceea ce înseamnă un recul de 2,6 puncte procentuale.

O altă diferență semnificativă față de anul trecut este lipsa mediilor maxime. În sesiunea 2025, doi candidați din Alba au obținut nota 10 la examenul de definitivat, performanță care nu a fost egalată în 2026. În acest an, cea mai mare medie obținută în județ este sub nota maximă, potrivit rezultatelor publicate pe platforma oficială a examenului.

Și numărul participanților a fost mai redus față de anul precedent. La sesiunea din 2026 au participat mai puțini candidați decât în 2025, tendință care se reflectă și în numărul total al celor declarați promovați.

Examenul de definitivat reprezintă etapa prin care cadrele didactice debutante dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Pentru promovare este necesară obținerea unei medii de cel puțin 8, calculată conform metodologiei Ministerului Educației.

Rezultatele afișate sunt cele înainte de soluționarea contestațiilor. După reevaluarea lucrărilor, Ministerul Educației va publica rezultatele finale, care pot modifica atât situația individuală a candidaților, cât și rata de promovare la nivelul județului Alba.

foto – cu rol ilustrativ