Regina Maria, la un pas să rateze Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Ce boală era să o țină pe Regină departe de Alba Iulia

Vor exista RELAXĂRI de sărbători? Alexandru Rafila: „Gândiți-vă ce s-a întâmplat astă vară când eram în scenariul verde dar lucrurile mergeau prost”

Alexandru Rafila, noul ministrul al Sănătății, a declarat în cursul serii de marți, la B1 Tv, că este greu de spus dacă vor exista sau nu relaxări de sărbători.

„Mi-e greu să vă spun ce se va întâmpla peste un interval de 3-4 săptămâni, dar eu am o preocupare față de ce se întâmplă în acest moment. Am văzut ieri la Brașov, la târgul de Crăciun că era o mare frenezie, am văzut concerte care nu aveau nimic de-a face cu măsuri de bază care să prevină transmiterea. Dacă oamenii vor să aibă sărbători cât mai aproape de normalitate, ar trebui să se comporte cât mai precaut în această perioadă” , a declarat Alexandru Rafila.

Acesta a spus că nu sunt importante doar luarea unor măsuri sanitare, ci mai ales respectarea lor: „Și dacă ești într-un spațiu aglomerat și porți masca tot nu este nimic complicat, dar este o chestiune de mentalitate, de obișnuință de a respecta unele reguli. Obligativitatea asta…noi tot discutăm despre măsuri legislative. Măsurile legislative sunt una, respectarea lor altceva. Lucrul ăsta se leagă de faptul că unii oameni cred unele lucruri tot mai fantasmagorice, o chestiune care ține de educație”.

Alexandru Rafila a mai spus că va conta trendul evoluției pandemiei, nu doar numărul mic de cazuri dintr-un anumit context, atunci când vine vorba despre luarea unor măsuri sanitare:

„Trebuie văzut contextul epidemiologic. Suntem în scenariul verde, dar contează trendul. Gândiți-vă ce s-a întâmplat astă vară când eram în scenariul verde dar lucrurile mergeau prost săptămână, după săptămână. A existat o creștere relevantă din punct de vedere epidemiologic”.