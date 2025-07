Reforma companiilor de stat anunțată de Ilie Bolojan. Mai puțini membri în CA, indemnizații plafonate și indicatorii de performanță revizuiți: „Cei care nu acceptă, să plece”

Premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Dragoş Anastasiu au anunţat azi, într-o conferinţă de presă de la ora 18:00, ce măsuri vor fi luate în cazul companiilor de stat.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, în debutul conferinței de presă privind reforma companiilor de stat, importanța eficienței administrative și a transparenței în acest sector.

„Gestionarea acestor companii are un impact foarte important. Fiind actori relevanți, orice câștig în administrarea lor e un câștig pentru țara noastră și buget. Orice subvenție acordată e un câștig în plus, orice profit suplimentar făcut prin reducerea cheltuielilor înseamnă mai multe fonduri la bugetul de stat”, a spus premierul.

Acesta i-a mulțumit vicepremierului Dragoș Anastasiu pentru contribuția la elaborarea reformei: „Îi mulțumesc lui Anastasiu care a condus grupul de lucru care a oferit memorandumul care ne va ajuta la îmbunătățirea administrării companiilor de stat”, a spus el.

În legătură cu măsurile concrete, Bolojan a anunțat două direcții principale de acțiune: „asigurarea transparenței gestionării companiilor de stat – am convenit ca ministerele tutelare să publice toate datele economice care ne dau o oglindă fidelă a celor care conduc aceste companii, precum și asupra performanței companiilor.”

„Gestionarea acestor companii are un impact economic important. Orice câștig în administrarea acestora este unul important pentru țara noastră și bugetul de stat. Asta înseamnă că orice reducere de subvenții de exemplu, este o economie în plus, orice creștere a calității serviciilor pe care le oferă cetățenilor este un plus, și orice control al cheltuielilor înseamnă o capacitate de investiții mai mare sau impozite care sunt încasate suplimentar la bugetul de stat”, a declarat Ilie Bolojan.

„În primul rând, vorbim de asigurarea transparenței în gestionarea companiilor de stat. Am convenit ca în perioada următoare, toate ministerele vor publica date despre cine administrează aceste companii, ce câștiguri au, și toate datele economice care dau o imagine cât mai fidelă. Nu este o rușine pentru cei care le conduc, să fie aceste date publice”, a explicat premierul.

„Un al doilea element ține de partea de management, care va fi rezolvat prin modificarea legislației în ceea ce privește reducerea unor membri dar și plafonarea unor câștiguri, pentru că avem o sitiație în care se abuzează de prevederi legale”, a mai spus premierul, adăugând că nemulțumirea opiniei publice este de înțeles.

Indicatorii de performanță vor fi revizuiți. „Cei care nu acceptă, să plece”

Un alt punct abordat de premier a fost legat de modul în care sunt stabiliți și aplicați indicatorii de performanță în companiile de stat. Ilie Bolojan a subliniat că aceștia vor fi revizuiți și impuși ferm de ministere. „Indicatorii de performanță în următoarea perioadă vor fi revizuiți de fiecare minister, pentru a se afla dacă sunt relevanți sau superficiali.

Dacă nu, ori noi indicatori vor fi acceptați de către cei care conduc aceste companii, iar dacă nu vor accepta indicatorii, înseamnă că sunt niște probleme legate de profesionalismul acestor directori. Cei care nu vor accepta, să plece”, a declarat el.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI