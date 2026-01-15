Actualitate

Reforma administrației 2026: Primăriile au obligația de a se înrola pe platforma Ghișeul.ro. În caz contrar, nu vor mai primi bani de la Guvern

Mif Lorena

Publicat

acum 3 ore

în

De

Reforma administrației: Primăriile au obligația de a se înrola pe platforma Ghișeul.ro. În caz contrar, nu vor mai primi bani de la Guvern

Proiectul de lege care privește reforma administrației a fost pus în dezbaterea publică a Ministerului Dezvoltării, astfel că, primăriile au obligația să se înroleze în platofrma Ghișeul.ro pentru plata online a impozitelor. Proiectul prevede că primăriile care refuză această înrolare în platforma nu vor mai primi bani de la guvern.

Plata online a impozitelor a fost cerută insistent de cetățeni de un deceniu pentru a evita pierderea de timp la ghișee. Multe primării s-au înrolat deja în platforma ghiseul.ro, dar există sute de localități unde acest lucru s-a realizat.

Prevederile din proiectul de lege pe care premierul Ilie Bolojan vrea să își asume răspunderea în fața Parlamentului:

(1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, toate unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt obligate să se înregistreze în Sistemul National Electronic de Plată Online (SNEP).

(2) Agenția pentru Agenda Digitală a României verifică respectarea prevederilor alin. (1) și sesizează Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice în cazul nerespectării acestora.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție socială, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.

(4) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, se reia la data respectării prevederilor alin. (1), în baza comunicării Agenției pentru Agenda Digitală a României.

