Referendumul lui Nicușor Dan, respins de Secția pentru judecători a CSM: „Nu va tolera nicio formă de ingerință în activitatea autorității judecătorești”

Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat oficial duminică, 21 decembrie 2025, la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan privind organizarea unui „referendum” în rândul magistraților, subliniind că exercitarea atribuțiilor constituționale trebuie să respecte strict principiul separației și echilibrului puterilor în stat.

CSM: Separarea puterilor trebuie respectată strict

Într-un comunicat de presă transmis duminică seara, Secția pentru judecători arată că a luat act de afirmațiile șefului statului și reamintește că „exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României”.

Reprezentanții CSM precizează că referendumul anunțat de președinte „nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii”, cu atât mai mult în cazul profesiei de judecător, care „reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”.

„Nu va tolera nicio formă de ingerință”

Secția pentru judecători subliniază rolul constituțional al Consiliului Superior al Magistraturii, amintind că acesta este „garant al independenței justiției” și că își exercită atribuțiile „în mod autonom”.

„Consiliul Superior al Magistraturii (…) nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”, se arată explicit în comunicat.

Poziția exprimată vine în contextul escaladării tensiunilor dintre Președinție și sistemul judiciar, după anunțul privind o consultare a magistraților cu privire la activitatea CSM.

Referire la statutul european al României

În comunicat se face trimitere și la statutul României de stat membru al Uniunii Europene, fiind invocate obligațiile asumate la nivel european. „Respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate”, afirmă Secția pentru judecători.

Reprezentanții CSM atrag atenția că încrederea publică în instituțiile statului nu poate fi consolidată decât printr-un discurs responsabil, fundamentat pe norme constituționale și pe valorile europene comune.

„Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene”, se mai arată în comunicat.

Apel la stabilitate și cooperare instituțională

În final, Secția pentru judecători transmite că eventualele disfuncționalități din sistemul judiciar, „dacă există”, trebuie abordate într-un cadru stabil și cooperant între instituții, nu sub presiunea emoțională a dezbaterii publice.

Potrivit comunicatului, soluțiile trebuie identificate „în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate”, și nu „într-un context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat”.

Poziția este semnată de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și reprezintă prima reacție instituțională a acestei structuri la declarațiile recente ale președintelui României.

