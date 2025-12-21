Referendumul lui Nicușor Dan, respins de Secția pentru judecători a CSM: „Nu va tolera nicio formă de ingerință în activitatea autorității judecătorești”
Referendumul lui Nicușor Dan, respins de Secția pentru judecători a CSM: „Nu va tolera nicio formă de ingerință în activitatea autorității judecătorești”
Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat oficial duminică, 21 decembrie 2025, la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan privind organizarea unui „referendum” în rândul magistraților, subliniind că exercitarea atribuțiilor constituționale trebuie să respecte strict principiul separației și echilibrului puterilor în stat.
CSM: Separarea puterilor trebuie respectată strict
Într-un comunicat de presă transmis duminică seara, Secția pentru judecători arată că a luat act de afirmațiile șefului statului și reamintește că „exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României”.
Reprezentanții CSM precizează că referendumul anunțat de președinte „nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii”, cu atât mai mult în cazul profesiei de judecător, care „reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”.
Citește și: VIDEO | Nicușor Dan propune referendum intern în cadrul CSM, cu o singură întrebare: „Acționează în interes public sau în interesul unui grup?”
„Nu va tolera nicio formă de ingerință”
Secția pentru judecători subliniază rolul constituțional al Consiliului Superior al Magistraturii, amintind că acesta este „garant al independenței justiției” și că își exercită atribuțiile „în mod autonom”.
„Consiliul Superior al Magistraturii (…) nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”, se arată explicit în comunicat.
Poziția exprimată vine în contextul escaladării tensiunilor dintre Președinție și sistemul judiciar, după anunțul privind o consultare a magistraților cu privire la activitatea CSM.
Referire la statutul european al României
În comunicat se face trimitere și la statutul României de stat membru al Uniunii Europene, fiind invocate obligațiile asumate la nivel european. „Respectarea statului de drept, a independenței justiției și a cooperării loiale între instituții constituie repere fundamentale ale ordinii constituționale și ale angajamentelor europene asumate”, afirmă Secția pentru judecători.
Reprezentanții CSM atrag atenția că încrederea publică în instituțiile statului nu poate fi consolidată decât printr-un discurs responsabil, fundamentat pe norme constituționale și pe valorile europene comune.
„Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene”, se mai arată în comunicat.
Apel la stabilitate și cooperare instituțională
În final, Secția pentru judecători transmite că eventualele disfuncționalități din sistemul judiciar, „dacă există”, trebuie abordate într-un cadru stabil și cooperant între instituții, nu sub presiunea emoțională a dezbaterii publice.
Potrivit comunicatului, soluțiile trebuie identificate „în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate”, și nu „într-un context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat”.
Poziția este semnată de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și reprezintă prima reacție instituțională a acestei structuri la declarațiile recente ale președintelui României.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Care este temperatura ideală pentru ca bradul de Crăciun să reziste mai multe. De ce alte aspecte trebuie ținut cont
Care este temperatura ideală pentru ca bradul de Crăciun să reziste mai multe. De ce alte aspecte trebuie ținut cont Când vine vorba de bradul de Crăciun, trebuie ținut cont de mai multe aspecte pentru ca bradul sau molidul să arate perfect pentru sărbătorile de iarnă. Multă lume păstrează pomul de Crăciun la interior până […]
VIDEO | Nicușor Dan propune referendum intern în cadrul CSM, cu o singură întrebare: „Acționează în interes public sau în interesul unui grup?”
Nicușor Dan propune referendum intern în cadrul CSM, cu o singură întrebare: „Acționează în interes public sau în interesul unui grup?” Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 21 decembrie 2025, că va crea în ianuarie 2026, un referendum dedicat magistraților, în care vor avea de răspuns la întrebarea: „Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes […]
Romsilva și-a făcut magazin online pentru lemne de foc. Cât costă un metru cub în funcție de tipul de lemn, formă și zona de livrare
Romsilva și-a făcut magazin online pentru lemne de foc. Cât costă un metru cub în funcție de tipul de lemn, formă și zona de livrare Românii vor putea cumpăra, începând din acest an, lemne de foc direct de la Romsilva, prin magazinul online romsilva.store. Noua platformă promite un acces mai simplu la această resursă, iar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Care este temperatura ideală pentru ca bradul de Crăciun să reziste mai multe. De ce alte aspecte trebuie ținut cont
Care este temperatura ideală pentru ca bradul de Crăciun să reziste mai multe. De ce alte aspecte trebuie ținut cont...
Referendumul lui Nicușor Dan, respins de Secția pentru judecători a CSM: „Nu va tolera nicio formă de ingerință în activitatea autorității judecătorești”
Referendumul lui Nicușor Dan, respins de Secția pentru judecători a CSM: „Nu va tolera nicio formă de ingerință în activitatea...
Știrea Zilei
VIDEO | Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150 de elevi. Primarul Emilia Cândea: „Ei sunt oamenii de mâine ai țării”
Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150...
VIDEO | Fostul prim-ministru Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional”
Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult....
Curier Județean
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l...
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...