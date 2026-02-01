Recidivist cu ani grei de închisoare la activ, înapoi după gratii, pentru… conducere fără permis: Decizie la Judecătoria Alba Iulia
Recidivist cu ani grei de închisoare la activ, înapoi după gratii, pentru… conducere fără permis
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, cu ani grei de închisoare la activ, este pe punctul să revină după gratii din cauza faptului că a fost suprins în trafic conducând fără permis un autoturism. Mai mult, bărbatul era și sub influența băuturilor alcoolice.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia în mai 2024. În octombrie 2022, în jurul orei 01:40, bărbatul a fost oprit în trafic pe strada Eleșteului din Alba Iulia. Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat de polițiștii rutieri cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost sancționat contravențional. Tot atunci s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul fusese eliberat condiționat în august 2022, el ispășind o pedeapsă rezultantă de 12 ani și 4 luni de închisoare.
Analizând maniera și contextul în care inculpatul a acționat (pe de-o parte, sub influența alcoolului, a condus autoturismul la două luni de la liberare, iar, pe de alta, că urmările infracțiunii nu s-au concretizat sub forma unor accidente), instanța a apreciat gravitatea faptei ca fiind una medie, evidențiind, de asemenea, că cele imputate conturează îndrăzneală în perpetuarea unor comportamente antisociale și, totodată, un pericol la adresa ordinii publice.
Inculpatul are un membru amputat, beneficiind de o alocație destinată persoanelor adulte cu handicap din partea statului francez.
Fapta a fost săvârșită la două luni de la liberarea de sub imperiul unei pedepse rezultante de 12 ani și 4 luni închisoare, dar ținând cont de seriozitatea problemelor medicale încercate, instanța a apreciat că, pentru atingerea scopurilor legii penale și formarea unei atitudini corecte referitoare la valorile sociale ocrotite de lege, se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea, ce va fi executată în regim de detenție, însă care va fi orientată spre minimul special. În contextul dat, un cuantum redus, 1 an și 3 luni de închisoare cu executare, fiind considerat ca suficient în vederea îndreptării bărbatului în cauză.
Decizia pronunțată joi, 29 ianuarie 2026, de Judecătoria Alba Iulia poate fi atacată cu apel.
