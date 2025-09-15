Rechizite gratuite pentru elevi din familii cu venituri mici: Termene, proceduri și documente necesare
Rechizite gratuite pentru elevii din familii cu venituri reduse: Ce trebuie să știe părinții despre termene și documente
Elevii din învățământul primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse, vor beneficia și în anul școlar 2025-2026 de rechizite școlare gratuite, în cadrul programului național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea nr. 126/2002.
Programul se adresează elevilor din învățământul de stat, cursuri de zi, ai căror părinți sau tutori legali au un venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2025, de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, ceea ce înseamnă pentru acest an un venit net lunar de maximum 2.025 lei pe membru de familie.
Părinții sau tutorii legali trebuie să depună o cerere însoțită de documente justificative privind venitul, în termen de 5 zile de la începerea anului școlar, la secretariatul școlii la care elevul este înscris.
Termenul limită pentru depunerea cererilor este 19 septembrie 2025. În termen de 15 zile de la începerea anului școlar, directorii unităților de învățământ vor evalua dosarele depuse și vor stabili lista beneficiarilor, care va fi făcută publică la nivelul fiecărei școli. Elevii eligibili vor primi rechizitele școlare până la data de 1 octombrie 2025.
Citește și: Calendarul anului școlar 2025–2026: Când încep și când se termină cursurile, ce vacanțe îi așteaptă pe elevi și când au loc examenele importante
Valoarea pachetelor de rechizite școlare este de 65 de lei pentru elevii din învățământul primar și de 75 de lei pentru cei din învățământul gimnazial.
Dosarul pentru acordarea rechizitelor gratuite trebuie să conțină cererea tipizată, copie după certificatul de naștere al elevului, copie după actul de identitate al părinților sau tutorilor legali, adeverință de venit pentru luna iulie 2025 și declarație pe propria răspundere privind veniturile realizate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia | ÎNSCRIERI deschise pentru anul școlar 2025-2026: Detalii despre toate cursurile disponibile
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba deschide înscrierile pentru Școala de Arte și Meșteșuguri 2025-2026 Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a anunțat deschiderea înscrierilor pentru anul școlar 2025-2026 la Școala de Arte și Meșteșuguri, oferind oportunitatea tinerilor și adulților de a-și descoperi și dezvolta talentul artistic. Perioada de înscrieri este 01 – 22 septembrie 2025, […]
România pe ultimul loc în Europa la educație: Un sfert dintre tinerii 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc – RAPORT OCDE 2025
România pe ultimul loc în Europa la educație: Un sfert dintre tinerii 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc România se situează pe ultimul loc în Europa în privința capacității de a-i menține pe copii și tineri în sistemul educațional, relevă raportul anual al OCDE „Education at a Glance 2025”, publicat marți, 9 […]
FOTO | Artiști plastici din întreaga țară, la Alba Iulia: Expoziția cu lucrările lor poate fi văzută timp de o săptămână la Palatul Principilor
Artiști plastici din întreaga țară, la Alba Iulia Și-au găsit inspirația în Alba Iulia! Artiști plastici din toată România și Republica Moldova au creat, timp de o săptămână, în Orașul Unirii. Vernisajul expoziției cu lucrările lor a avut loc, luni, 8 septembrie 2025, de la 17.00, la Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei. Parteneriatul solid dintre […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece
Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri...
15 septembrie | Ziua care a adus evenimente istorice importante, de la inovații militare la declarații politice memorabile
15 septembrie | Ziua care a adus evenimente istorice importante, de la inovații militare la declarații politice memorabile Pe 15...
Știrea Zilei
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
VIDEO | Femeie acroșată de o motocicletă pe strada Moților din Alba Iulia, în timp ce traversa strada
Femeie acroșată de o motocicletă pe strada Moților din Alba Iulia O femeie a fost lovită de o motocicletă în...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Spitalul din Alba Iulia, un proiect de 55 milioane de euro, va fi finalizat anul viitor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Spitalul din Alba Iulia, noul corp de clădire al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia va...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...