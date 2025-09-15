Rechizite gratuite pentru elevi din familii cu venituri mici: Termene, proceduri și documente necesare

Rechizite gratuite pentru elevii din familii cu venituri reduse: Ce trebuie să știe părinții despre termene și documente

Elevii din învățământul primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse, vor beneficia și în anul școlar 2025-2026 de rechizite școlare gratuite, în cadrul programului național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea nr. 126/2002.

Programul se adresează elevilor din învățământul de stat, cursuri de zi, ai căror părinți sau tutori legali au un venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2025, de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, ceea ce înseamnă pentru acest an un venit net lunar de maximum 2.025 lei pe membru de familie.

Părinții sau tutorii legali trebuie să depună o cerere însoțită de documente justificative privind venitul, în termen de 5 zile de la începerea anului școlar, la secretariatul școlii la care elevul este înscris.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 19 septembrie 2025. În termen de 15 zile de la începerea anului școlar, directorii unităților de învățământ vor evalua dosarele depuse și vor stabili lista beneficiarilor, care va fi făcută publică la nivelul fiecărei școli. Elevii eligibili vor primi rechizitele școlare până la data de 1 octombrie 2025.

Valoarea pachetelor de rechizite școlare este de 65 de lei pentru elevii din învățământul primar și de 75 de lei pentru cei din învățământul gimnazial.

Dosarul pentru acordarea rechizitelor gratuite trebuie să conțină cererea tipizată, copie după certificatul de naștere al elevului, copie după actul de identitate al părinților sau tutorilor legali, adeverință de venit pentru luna iulie 2025 și declarație pe propria răspundere privind veniturile realizate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI