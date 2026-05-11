VIDEO ȘTIREA TA | Urs surprins pe un drum național la Valea Lungă: ,,Pare a fi pui, deci posibil și ursoaică să fie prin zonă”
Un urs de dimensiuni reduse a fost surprins recent în localitatea Valea Lungă, pe drumul național DN 14B, imaginile fiind filmate de un localnic aflat în trafic și publicate ulterior pe o rețea de socializare.
În videoclip, animalul apare plimbându-se pe marginea carosabilului, în timpul nopții. Alături de imagini, autorul postării a transmis și un mesaj de avertizare pentru locuitori:
,,Urs la plimbare prin sat pe drumul național. Aveți grijă cu plimbările noaptea. Pare a fi pui, deci posibil și ursoaică să fie prin zonă”, se arată în mesajul care a însoțit videoclipul.
Mai multe comentarii “jucăușe” a strâns postarea după ce ursulețul a fost surprins “la plimbare” în Valea Lungă, pe “trotuarul” DN 14B.
,,Azi mâine mă ajută la săpat în grădină”, a scris un bărbat.
,,Aveți grijă cu plimbările. Nu de alta dar mie milă de urs”, a spus un internaut.
Reprezentanții Jandarmeriei Alba au transmis, pentru ziarulunirea.ro, că nu au fost solicitați cu privire la acest eveniment.
