Reacția primarului din Alba Iulia după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan”

Reacția lui Gabriel Pleșa după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan”

Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, a oferit o primă reacție, pentru Ziarul Unirea, după ce STP a anunțat, printr-un comunicat de presă, că reduce programul de transport.

Ieri, 1 octombrie, Societatea de Transport Public din Alba Iulia a trimis un comunicat de presă prin care anunță că este nevoită să reducă programul de transport în municipiu, din cauza datoriilor neplătite de către Municipiul Alba Iulia.

Printre principalele modificări se numără: între orele 8:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00 în municipiul Alba Iulia nu va circula niciun mijloc de transport public și nu se va efectua transportul în întreg arealul AIDA-TL din lipsă de carburant și resurse pentru plata angajaților.

Contactat de Ziarul Unirea, Gabriel Pleșa a spus că urmează să fie transmis un comunicat de presă privind situația respectivă, însă el consideră că acesta este un ,,abuz grosolan” din partea STP.

,,Primăria urmează să ofere un comunicat de presă. Deocamdată să vedem, e doar un comunicat al STP. Este un mare abuz al lor. Eu nu voi face niciun comentariu până când nu voi vedea că se întâmplă lucrul spus de ei. Un abuz grosolan, atât am să vă spun”, a explicat edilul din Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI