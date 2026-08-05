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Reacția lui Nicușor Dan după ce a urmărit dezbaterile privind modificarea legislaţiei referitoare la decarbonizare: ,,Interesul naţional înseamnă securitate energetică şi respectarea angajamentelor asumate de România”

Bogdan Ilea

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Reacția lui Nicușor Dan după ce a urmărit dezbaterile privind modificarea legislaţiei referitoare la decarbonizare: ,,Interesul naţional înseamnă securitate energetică şi respectarea angajamentelor asumate de România”

Președintele Nicușor Dan a transmis, marți seară, că a urmărit îndeaproape dezbaterile privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare, subliniind că interesul național presupune atât asigurarea securității energetice, cât și respectarea angajamentelor asumate de România în acest domeniu.

,,Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate şi voi uza de toate prerogativele constituţionale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase şi să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a adăugat preşedintele, conform News.ro.

„Am promulgat în această seară o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum şi ratificarea Acordului SAFE, acte normative care ţin de capacitatea statului de a-şi respecta angajamentele şi de a valorifica oportunităţile de dezvoltare”, anunţă, marţi seară, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare şi investiţii rămâne astfel garantat.

„Pentru români, fondurile din PNRR înseamnǎ servicii mai bune şi creşterea calităţii vieţii, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru şcoli modernizate, pentru autostrăzi”, apreciază şeful statului.

Nicuşor Dan afirmă că aceste fonduri înseamnă şi reforme care asigură o funcţionare mai eficientă a statului, cum este Codul administrativ şi proiectul prin care angajaţii ANAF şi cei de la Vamă care depăşesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri.

„Un proiect important este şi Codul urbanismului, care reprezintă un pas esenţial pentru clarificarea şi modernizarea dezvoltării urbane, integrând şi rezultatele referendumului validat de bucureşteni, pe care l-am iniţiat în 2024. Este un semnal foarte bun pentru că democraţia nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci şi transformarea voinţei cetăţenilor în decizii legislative”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta afirmă că legile adoptate în aceste zile de Parlament şi promulgate sunt „un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puţin accent pe conflicte”.

„În acest mod, încrederea agenţiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează şi investitorii să îşi menţină interesul pentru ţara noastră”, a adăugat preşedintele.

Nicuşor Dan anunţă că a urmărit cu atenţie dezbaterile privind modificarea legislaţiei referitoare la decarbonizare.

„Interesul naţional înseamnă atât securitate energetică, cât şi respectarea angajamentelor asumate de România şi protejarea stabilităţii economice şi financiare a ţării. Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate şi voi uza de toate prerogativele constituţionale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase şi să nu piardă miliarde de euro din PNRR”, a adăugat preşedintele.

Senatul a adoptat, marţi, un proiect de lege care modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic. PSD a depus un amendament, care a trecut de vot şi care prevede că închiderea capacităţilor de producţie de energie pe bază de cărbune se poate face doar după punerea în funcţiune de noi capacităţi.

PNL şi preşedintele formaţiunii, premierul interimar Ilie Bolojan, avertizează, marţi, că amendamentul PSD la Legea privind decarbonizarea afectează un jalon PNRR deja îndeplinit, validat şi plătit de Comisia Europeană.

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