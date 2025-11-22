Reacția lui Nicolae Stanciu după ce a aflat că Turcia va fi adversara României pentru o posibilă calificare la Campionatul Mondial: ,, Nu vreau să vorbesc despre o eventuală finală”
Reacția lui Nicolae Stanciu după ce a aflat că Turcia va fi adversara României pentru o posibilă calificare la Campionatul Mondial: ,, Nu vreau să vorbesc despre o eventuală finală”
Nicolae Stanciu a oferit o reacție clară după ce România a aflat că urmează să joace împotriva Turciei pentru un loc în finala barajului care poate duce ,,tricolorii” la Campionatul Mondial.
Citește și: Turcia – România, în barajul semifinal pentru Campionatul Mondial, din 26 martie 2026! În finală, pentru „tricolori”, Slovacia sau Kosovo
Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei, a lipsit de la ultimele partide din preliminarii din cauza unei accidentări, însă acum a revenit și este pregătit să întâlnească Turcia în barajul programat în luna martie.
Mijlocașul a reacționat imediat după ce a aflat numele adversarei și și-a amintit de cel mai recent duel dintre România și Turcia, în care tricolorii au câștigat cu 2-0.
,,Cred că orice echipă care era în prima urnă era puternică și considerată cu prima șansă de calificare. Am întâlnit Turcia doar într-un meci amical jucat la Cluj-Napoca, în 2017, când am câștigat cu 2-0, dar de atunci s-au schimbat generațiile, și la noi, si la ei.
Cred că va fi un meci foarte disputat, într-o atmosferă incredibilă. Îmi doresc ca noi să fim bine, sănătoși și inspirați la ora meciului, să reușim să trecem mai departe. Nu vreau să vorbesc despre o eventuală finală pentru că mă gândesc doar la Turcia în momentul de față”, a spus Nicolae Stanciu pentru FRF.
