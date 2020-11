Reabilitarea drumului județean DJ 705, din Zlatna și Almașu Mare: Undă verde din partea APM pentru începerea lucrărilor

APM Alba a dat undă verde pentru reabilitarea drumului județean DJ 705: limita județului Hunedoara – Almașu de Mijloc – Almașu Mare – Zlatna (DN 74).

Sectorul drumului județean DJ 705 pe care se va realiza investiția are o lungime de 6195m și este împărțit în 2 tronsoane.

Drumul judetean DJ 705 este situat in partea vestica a judetului Alba si se desprinde din DN 74 in localitatea Zlatna, si face legatura intre localitatile Almasu Mare, Almasu de Mijloc si limita judetului Hunedoara. Tronsoanele care fac obiectul prezentei documentatii sunt situate la periferia sudica a Muntilor Apuseni, in subunitatea Muntilor Metaliferi.

Tronsoanele de drum care fac obiectul prezentei documentatii sunt cuprinse intre:

-Tronson 1, km.40+633 si km.41+473, structura rutiera existentă elastica cu imbracaminte asfaltica.

-Tronson 2.1, km.41+473 si km 44+367, structura rutiera existentă rigida cu imbracaminte din beton de ciment.

-Tronson 2.2, km.44+367 si km 46+828, structura rutiera existentă rigida cu imbracaminte din beton de ciment.

Pentru reabilitarea acestuia drumului județean, se va avea în vedere:

– Asigurarea unei lățimi a părții carosabile corespunzătoarea drumurilor de clasă tehnică IV (6.00m), realizarea de benzi de încadrare pe ambele părți de 0.25m, precum și realizarea de acostamente

– Asigurarea funcționalității podețelor existente și înlocuirea podețelor degradate cu unele noi, precum și amenajarea de podețe noi, dacă acest lucru se impune;

– Amenajarea torenților de pe versanți, dacă este cazul;

– Înlocuirea lucrărilor de consolidare vechi ce nu prezintă siguranță și stabilitate, repararea celorlalte lucrări de consolidareexistente, precum și realizarea de noi lucrări de consolidare (ziduri de sprijin fundate direct, consolidări de taluz cu piloți etc.)

– Refacerea intersecțiilor drumului județean cu drumurile laterale cu pietruire sau structură rutieră suplă, cu asigurarea continuității dispozitivelor de scurgere a apelor;

-Amplasarea de parapeți de siguranță pe sectoarele pe care este necesar, conform normativelor și standardelor în vigoare.