Reabilitarea clădirilor Colegiului Național Avram Iancu – Internat și cantină din orașul Câmpeni: Licitație în SEAP

Primăria orașului Câmpeni a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) licitația pentru atribuirea lucrărilor de execuție aferente proiectului “REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR COLEGIULUI NAȚIONAL AVRAM IANCU – INTERNAT SI CANTINĂ”.

Proiectul este rezultatul unei inițiative de investiții a UAT Oraș Câmpeni, care urmărește prin fondurile alocate creșterea eficientei energetice si a confortului interior in clădirile Colegiului National Avram lancu” Câmpeni.

Sursa de finanțare a proiectului este: Planul National de Redresare si Rezilienta. Componenta 10 – Fondul Local. 1.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestare la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Amplasamentul obiectivului studiat se gaseste in intravilanul localității Câmpeni, pe strada Mesteacănului nr. 6 si este identificat prin Cartea Funciara nr. 73910. Suprafața parcelei este de 1656 mp si are o forma poligonala.

Parcela este ocupata de doua construcții aflate in administrarea Colegiului National Avram lancu:

Corp C1- Clădire internat cu P+1, din cărămidă, pe fundație de beton, acoperiș tabla profilata, planseu beton, compusa din 15 dormitoare, cu totul 74 locuri, holuri, scări, grupuri sanitare, magazii, o spălătorie. Suprafața construita la sol: 516 mp.

Corp C2 – Clădire cantina – un nivel, din cărămidă, fundație de beton, acoperiș tabla profilata, planseu beton, compusa din sala de mese, bucătărie, magazii, holuri, scări, grupuri sanitare. Suprafața construita la sol: 229 mp.

Terenul se afla in domeniul public al localității Câmpeni cu drept de administrare in favoarea Colegiului National Avram lancu. Beneficiarul investiției deține in proprietate exclusiva imobilul.

Accesul in incinta complexului se face pe trei laturi, din Strada Mesteacănului, Strada Plopului si din calea de acces a blocului amplasat la est fata de amplasament. Toate accesele se realizează din domeniul public.

Construcțiile studiate fac parte din categoria clădirilor pentru invatamant si spatii conexe realizate in perioada anilor 1960, bazate pe proiecte tipizate. Construcțiile au fost edificate concomitent cu cea a Colegiului National Avram lancu la finalul anilor 1960.

In perioada 2006-2007, la clădirea internat, s-au realizat lucrări interioare menite sa ridice gradul de confort al elevilor cazati – dormitoarele de 12 paturi (existente la data respectiva) au fost recompartimentate in doua dormitoare de 5 paturi, fiecare prevăzut cu baie proprie.

Tot cu aceasta ocazie s-a realizat anularea grupurilor sanitare comune si refacerea fluxurilor funcționale pentru zona de spălătorie.

In construcție regăsim următoarele:

La parter: 8 dormitoare cu grup sanitar propriu, spalatoria cu zona de rufe murdare si zona de rufe curate, calcatorie, vestiar personal, atelier intretinere si grup sanitar, o infirmerie cu grup sanitar, birou pedagog, sala meditații, hol acces, case de scara si hol distribuție.

La etaj: 7 dormitoare cu grup sanitar propriu, o sala de lectura si o sala de meditații, Birou administrator, oficiu, magazie cazarmamament, case de scara si hol de distribuție.

Cantina este o clădire organizata de asemenea in jurul unui hol central care leaga incaperile din zona de serviciu a construcției. Tractul sudic este rezervat accesului elevilor, un grup sanitar si bucătăriei, iar tractul nordic este rezervat zonei de servicii. La subsol, cu acces din exterior se gaseste centrala termica care alimentează ambele clădiri cu agent termic si apa menajera.

Obiective indirecte ale proiectului

reducerea costurilor necesare funcționarii clădirii publice

imbunatatirea conditilor de confort termic in incinta clădirii

scăderea pierderilor de energie prin anvelopa clădirii si prin instalațiile termice interioare

imbunatatirea semnifîcatica a aspectului fațadelor si implicit a frontului stradal

creșterea valorii construcției

reducerea emisiilor de noxe si implicit, un mediu mai curat

diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Implementarea masurilor de eficiența energetica va duce la imbunatatirea condițiilor de desfășurare a activitatilor specifice:

Creșterea eficientei energetice a clădirilor în scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile publice;

Imbunatatirea performantelor energetice

Reducerea consumului termic

In urma implementării sistemului de încălzire performant care avea ca rezultat diminuarea costurilor cu consumul de energie electrică.Astfel, se previzionează o reducere cu 30-40% a consumului de utilități.

Menționam ca realizarea efectivă a investiției se va face in 10 luni.

