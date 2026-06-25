Reabilitare energetică pentru 6 blocuri din Blaj: Investiții de peste 18,5 milioane de lei

Primăria Blaj pregătește noi intervenții asupra infrastructurii rezidențiale, prin proiecte de eficientizare energetică finanțate din fonduri europene, în valoare de aproximativ peste 18,5 milioane de lei.

O primă intervenție vizează blocurile de pe strada Gheorghe Barițiu nr. 1 și nr. 2, precum și imobilul G2 din zona Câmpul Libertății. Lucrările includ termoizolarea completă a anvelopei clădirilor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, reabilitarea planșeelor și acoperișurilor, precum și modernizarea instalațiilor electrice și termice.

Un element important al proiectului îl reprezintă integrarea sistemelor moderne de ventilare cu recuperare de căldură și instalarea de panouri fotovoltaice, măsuri menite să reducă dependența de energia convențională.

Executantul lucrărilor va trebui să respecte principiul DNSH („a nu prejudicia în mod semnificativ mediul”), cu raportări lunare și planuri detaliate de reducere a impactului ecologic. Deșeurile din construcții vor fi gestionate selectiv, cu obligația reciclării a minimum 70% din masă, conform legislației europene și naționale.

Proiectul prevede o durată de execuție de 6 luni de la emiterea ordinului de începere, iar implementarea completă este programată între martie 2026 și februarie 2028.

Cealaltă intervenție majoră vizează execuția lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor 25, 27 și 35 de pe strada Eroilor,. Intervenția include lucrări de construcții, instalații și lucrări conexe necesare pentru punerea în funcțiune și recepția investiției Durata de executare a lucrărilor este și în acest caz de 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a execuției

Procedurile de contrctare a execuției lucrărilor au fost lansate în ambele cazuri marți, 23 iunie 2026. Fiecare dintre contractekle propuse este în valoare de peste 9,2 milioane de lei, fără TVA.

Data limită pentru prinirea ofertelor este 15 iulie 2026 pentru prima intervenție majoră, respectiv 13 iulie 2026 pentru a doua.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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