RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice începând de astăzi. Amenzi de până la 2.000 de lei pentru cei care nu respectă legea
Noi reguli pentru asigurarea RCA au intrat în vigoare de astăzi, 13 decembrie 2025, aducând sancțiuni concrete pentru cei care nu respectă legea.
Nerespectarea obligației de a avea o poliță RCA valabilă poate atrage amenzi de până la 2.000 de lei, iar autoritățile au dreptul să rețină certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului.
O noutate importantă adusă de legea recentă este includerea bicicletelor și trotinetelor electrice în categoria vehiculelor care necesită poliță RCA, alături de autoturisme și motociclete.
Această măsură a fost introdusă ca răspuns la creșterea numărului acestor vehicule în trafic și a accidentelor în care sunt implicate, având ca scop principal garantarea despăgubirii persoanelor prejudiciate, indiferent de tipul vehiculului care a produs daunele.
Nerespectarea obligației RCA poate atrage amenzi între 1.000 și 2.000 de lei, iar Poliția Rutieră poate reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului. Documentele sunt returnate numai după prezentarea dovezii că a fost încheiată o poliță RCA valabilă, ceea ce înseamnă că, fără asigurare, vehiculul nu poate circula legal.
